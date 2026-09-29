Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”

Un român plecat la muncă în Irlanda a povestit, într-un interviu, despre cum și-a găsit un loc de muncă, cât câștigă lunar, ce acte i-au fost necesare și care sunt aspectele mai puțin plăcute ale vieții în Irlanda.

Gigi Cristea Foto: Youtube/Gigi Cristea – De la Zero

Gigi Cristea a povestit cum au fost primele săptămâni după ce a ajuns în Irlanda, ce acte au fost necesare pentru a se putea angaja și cât reușește să câștige pe săptămână.

El a explicat că, mai ales în domeniul construcțiilor, ai nevoie de Safe Pass și Manual Handling. Fără aceste două acte nu poți călca pe șantier.

Aceste cursuri se pot organiza și în limba română, iar pentru început sunt suficiente pentru a câștiga primii bani.

În Irlanda, calificările și licențele contează foarte mult, pentru că fără ele nu poți folosi anumite utilaje. Mai mult, există cursuri pentru aproape fiecare utilaj în parte. Deși spune că până acum angajatorii sunt mulțumiți de munca lui, Gigi Cristea recunoaște că începutul nu este lipsit de dificultăți.

„Jobul pe care l-am găsit este în construcții și este destul de bine plătit dacă mă întrebați pe mine pentru un începător, pentru un salahor ca mine.”

Par să fie mulțumiți de mine până acum. Un român mi-a făcut lipeala cu irlandezul. Irlandezul m-a lăsat să lucrez cu cumnatul lui care e polonez. Nu avem neînțelegeri, dar singura problemă e că deși am venit într-o țară în care se vorbește engleză, engleza de aici e mult mai greu de înțeles decât vă puteți imagina.”

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