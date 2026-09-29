NATO confirmă documentul transmis de Rusia cu privire la Kaliningrad: „Condamnăm ferm amenințarea cu folosirea forței”. Ce amenințări a lansat Moscova

NATO a condamnat ferm amenințările Rusiei privind o posibilă escaladare militară în jurul exclavei Kaliningrad și a respins acuzațiile Moscovei potrivit cărora Alianța Nord-Atlantică ar desfășura acțiuni provocatoare în apropierea teritoriului rus.

Drapel NATO Foto: Shuterstock

„NATO este o alianță defensivă, iar niciuna dintre activitățile sau exercițiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei”, a declarat marți Allison Hart, purtătoarea de cuvânt a NATO, ca răspuns la o scrisoare transmisă de guvernul rus.

Documentul Moscovei, consultat de agenția germană DPA, acuză NATO de o „escaladare fără precedent a situației militar-politice” în jurul regiunii Kaliningrad, însoțită de declarații „foarte provocatoare” făcute de oficiali ai statelor membre ale Alianței, potrivit Yahoo.

Rusia avertizează că această situație implică un risc ridicat de izbucnire a unui conflict armat direct și susține că ar putea recurge la lovituri împotriva centrelor de decizie ale statelor membre NATO încă de la începutul unui eventual conflict.

Moscova amenință inclusiv cu folosirea armelor nucleare

În scrisoare se precizează că Rusia este pregătită să utilizeze „întregul arsenal de forțe și capabilități” aflat la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care statele NATO ar încerca să izoleze Kaliningradul de restul Rusiei.

Guvernul rus a cerut statelor membre NATO să renunțe la ceea ce a numit acțiuni destabilizatoare și escaladante, pentru a evita o confruntare de amploare.

NATO a respins însă avertismentele Moscovei

„Condamnăm ferm amenințarea cu folosirea forței, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă”, a declarat Allison Hart.

Purtătoarea de cuvânt a cerut Rusiei să pună capăt războiului din Ucraina și a susținut că tacticile hibride folosite de Moscova reprezintă un semn de disperare.

„Nu ne vom lăsa descurajați în sprijinul nostru pentru Ucraina. Avem ceea ce este necesar pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat și rămânem puternici, pregătiți și capabili să contracarăm orice amenințare”, a mai afirmat reprezentanta NATO.

Exercițiul aerian care a provocat reacția Moscovei

În interiorul NATO, scrisoarea Rusiei este considerată în principal o reacție la un exercițiu aerian desfășurat la jumătatea lunii august.

Potrivit unor surse militare, exercițiul a avut ca scop demonstrarea capacității alianței occidentale de a controla exclava Kaliningrad în cazul unei agresiuni militare ruse împotriva teritoriului NATO.

Ministerul polonez al Apărării a descris exercițiul drept o demonstrație a capacității Alianței de a răspunde rapid în cazul unei amenințări.

Kaliningrad este o exclavă rusă situată între Polonia și Lituania, două state membre NATO, și nu are legătură terestră directă cu restul teritoriului Federației Ruse.