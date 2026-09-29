 Super El Niño se intensifică în Pacific: „motorul” ascuns din adâncuri care poate schimba iarna 2026-2027 | adevarul.ro
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Super El Niño se intensifică în Pacific: „motorul” ascuns din adâncuri care poate schimba iarna 2026-2027

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Un episod foarte puternic de El Niño se dezvoltă în Oceanul Pacific, iar datele recente indică o intensificare rapidă a fenomenului. Temperaturile apei au ajuns în unele zone cu peste 3 grade Celsius peste valorile normale, iar cantitatea mare de căldură acumulată în adâncul oceanului poate influența circulația atmosferică la nivel global.

Super El Niño se intensifică în Pacific
Super El Niño se intensifică în Pacific Foto: Pexels

El Niño este un fenomen climatic care apare atunci când apele din partea centrală și estică a Pacificului ecuatorial se încălzesc neobișnuit de mult. Schimbările produse în ocean și atmosferă pot avea efecte la mii de kilometri distanță, inclusiv asupra vremii din Europa și America de Nord, potrivit meteoweb.eu.

„Motorul” ascuns sub suprafața Pacificului

O parte importantă a fenomenului se desfășoară sub suprafața oceanului. În primii aproximativ 200 de metri de apă s-a acumulat o cantitate foarte mare de apă caldă, cu anomalii de temperatură care ajung în unele zone la aproape 10 grade Celsius.

Această masă de apă caldă se deplasează către est și poate urca treptat spre suprafață. Procesul este asociat cu o undă Kelvin, un fenomen oceanic care nu trebuie confundat cu valurile obișnuite de la suprafața mării.

Practic, este vorba despre deplasarea unei cantități uriașe de apă caldă prin ocean, pe mii de kilometri. Căldura transportată astfel contribuie la alimentarea și intensificarea fenomenului El Niño.

Vânturile au accelerat procesul

Evoluția fenomenului este legată și de modificările vânturilor din zona ecuatorială a Pacificului.

În lunile iulie și august au fost observate anomalii importante ale vânturilor dinspre vest. Acestea favorizează deplasarea apei calde către partea centrală și estică a Pacificului și contribuie la slăbirea alizeelor, vânturile care circulă în mod obișnuit dinspre est spre vest în această regiune.

Combinația dintre apa oceanică foarte caldă și schimbările din atmosferă a contribuit la dezvoltarea rapidă a episodului El Niño.

Cum poate influența iarna din Europa

Efectele unui El Niño puternic nu se limitează la Pacific. Schimbările produse în circulația atmosferică pot influența traseul curenților de aer și al sistemelor de presiune din emisfera nordică.

Pentru Europa, unele prognoze indică posibilitatea unei circulații vestice mai persistente și a unor temperaturi peste media normală în mare parte a continentului.

Acest lucru nu înseamnă însă că întreaga Europă va avea o iarnă caldă. El Niño poate modifica probabilitatea anumitor tipare atmosferice, dar nu poate determina singur vremea dintr-o anumită zi sau dintr-o anumită țară. Perioadele reci, ninsorile și episoadele de vreme severă rămân posibile.

Fenomenul poate avea efecte importante și în America de Nord. Un El Niño puternic este asociat cu temperaturi mai ridicate în anumite regiuni din nordul Statelor Unite și sudul Canadei, în timp ce sudul SUA poate fi influențat de o activitate mai intensă a furtunilor.

Traseul sistemelor de presiune și al curenților atmosferici se poate modifica pe măsură ce energia suplimentară din Pacific este transferată către atmosferă.

Cele mai recente proiecții indică o continuare a intensificării fenomenului în următoarele luni, cu posibilitatea ca acesta să atingă intensitatea maximă spre sfârșitul lui 2026.

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