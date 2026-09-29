Imagini dramatice au fost surprinse în Nepal, unde inundațiile și alunecările masive de teren continuă să facă prăpăd. Două clipuri video surprind momente terifiante în care versanții munților se prăbușesc în râuri, sub strigătele disperate ale martorilor.

Primul videoclip, filmat de pelerini în apropierea localității Lete din districtul Mustang, arată cum o porțiune uriașă dintr-un munte se desprinde și se prăbușește în râul Kali Gandaki în doar șase secunde, sub țipetele martorilor, blocând temporar cursul apei. Un al doilea clip, filmat din ceea ce pare a fi curtea unei locuințe, surprinde momentul în care pământul se surpă și ia cu sine copaci și o anexă, în timp ce localnicii strigă disperați, scrie NDTV.com.

Ploile torențiale neîntrerupte din ultimele zile au făcut ca râul Kali Gandaki să se umfle periculos, provocând pagube majore din Mustang și Myagdi până în Parbat și Syangja, unde un întreg sat a fost măturat de ape. Autostrăzile principale spre Chitwan au fost blocate de bolovani și noroi, îngreunând misiunile de căutare și salvare, în timp ce forțele de securitate au reușit să evacueze mii de oameni în zone sigure.

Alunecările de teren au provocat dezastru în Nepal Foto: Profimedia

Agenția de gestionare a dezastrelor a raportat cel puțin 21 de morți, 5 dispăruți și aproape 200 de case avariate în urma incidentelor provocate de vreme la sfârșitul săptămânii trecute.

Patru trupuri recuperate după avalanșa din Himalaya

Situația este agravată și de o avalanșă care a lovit tabăra de bază a vârfului Himlung Himal din districtul Manang. Echipele de salvare din Nepal au reușit să recupereze patru cadavre, iar alte 12 persoane sunt încă date dispărute în urma tragediei. Grupul de nepalezi fusese trimis în avans pentru a pregăti tabăra, a stabili traseul și a fixa frânghiile înaintea sosirii alpiniștilor străini. Vârful, cu o altitudine de 7.126 de metri, situat la granița Nepalului cu Tibetul, fusese afectat de ninsori abundente în ultimele zile. În urma avalanșei, un strat de 4,2 metri de zăpadă a acoperit zona taberei de bază.

Aceste noi tragedii vin la doar aproximativ o lună după inundațiile devastatoare de la Bhotekoshi din 26 august, autoritățile raportând că seria dezastrelor din ultima perioadă a lăsat în urmă peste 1.400 de morți și peste 6.000 de persoane dispărute la nivel național.