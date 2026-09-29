 Căpitanul american care a planificat „răpirea” propriului fiu din România de la fosta soție: a angajat detectivi, un instructor de zbor și a plătit 37.000 de euro | adevarul.ro
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Căpitanul american care a planificat „răpirea” propriului fiu din România de la fosta soție: a angajat detectivi, un instructor de zbor și a plătit 37.000 de euro

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Un militar american și-a recuperat fiul din România după o operațiune ca în filme, care l-a costat peste 37.000 de euro. Nicholas DauSchmidt, avocat și căpitan al armatei americane, aflat în Italia, spune că a pus personal la cale operațiunea pentru „răpirea” copilului din România, după ce fosta sa soție l-a dus din Italia la București fără consimțământul său.

Nicholas DauSchmidt și fiul său
Nicholas DauSchmidt și fiul său Foto: sursa: FB

Operațiunea, pe care a numit-o „Gardaland”, a inclus zboruri, închirierea unui vehicul și activități de investigație. Numele a fost ales după parcul de distracții preferat al copilului său, în ideea că acesta urma să se întoarcă acasă.

DauSchmidt afirmă că a sesizat autoritățile după ce copilul a fost dus în România, dar a considerat că procedurile oficiale se desfășurau prea lent.

Pe de altă parte, mama susține că avea dreptul să locuiască împreună cu fiul său și că a venit în România după ce a rămas fără locuință și fără serviciu în Italia.

„Am descoperit că politica oficială a guvernului român este de a nu continua fizic recuperarea și returnarea minorilor. Dacă m-aș fi bazat exclusiv pe procedură, nu mi-aș fi recuperat niciodată fiul”, a declarat acesta, potrivit publicației italiene Il Messaggero.

Nicholas DauSchmidt și fiul său
Nicholas DauSchmidt și fiul său Foto: sursa: FB

Peste 37.000 de euro pentru operațiunea din România

Potrivit documentelor menționate în dosar, cheltuielile pentru recuperarea copilului s-au ridicat la 37.204,31 euro. Suma include costurile pentru transport, închirierea unei mașini, zboruri, investigații și alte activități operaționale. Tatăl a inclus aceste cheltuieli în solicitarea de despăgubiri formulată în cadrul dosarului penal.

Potrivit sursei citate, Nicholas DauSchmidt este avocat, căpitan al armatei americane și rezervist la cazarma Ederle din Vicenza, Italia. El susține că, în vara anului 2024, fiul său a fost dus în România, la București, de fosta soție, în condițiile în care aceasta nu avea acordul său pentru a părăsi Italia cu copilul.

După sesizarea autorităților, bărbatul spune că a decis să organizeze personal recuperarea copilului. Operațiunea a avut loc în august 2024.

Procesul mamei, amânat de mai multe ori

La mai bine de doi ani de la plecarea copilului în România, procesul fostei soții nu a început încă. Parchetul din Vicenza o acuză pe româncă de răpire de copii și de eludarea unor hotărâri judecătorești care îi interziceau să părăsească țara cu minorul.

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Prima audiere preliminară era programată pentru 8 iulie, însă procedurile au fost amânate. De asemenea, o nouă audiere, stabilită pentru 24 septembrie, a fost amânată din cauza absenței avocaților. Procesul este programat în prezent pentru 3 decembrie 2026.

Bărbatul spune că, în calitate de avocat, este obișnuit cu procedurile judiciare, însă susține că nu se aștepta ca dosarul să se prelungească atât de mult. Avocata sa, Alexandra Barbra Harbeson, de la Baroul Vicenza, i-a explicat că schimbarea judecătorului și alte probleme procedurale au contribuit la amânări.

Ce s-a întâmplat după întoarcerea copilului în Italia

În România, fosta soție a lui DauSchmidt a cerut emiterea unui ordin de protecție împotriva acestuia după operațiunea din 2024. Tribunalul București a respins solicitarea, apreciind că nu a fost identificat un pericol concret pentru femeie sau copil.

Instanța a analizat și situația copilului în raport cu o hotărâre a Tribunalului Vicenza, prin care tatăl primise responsabilitate părintească exclusivă. Mama a fost obligată, de asemenea, să achite 4.945,60 de euro reprezentând cheltuieli de judecată.

Mama are dreptul la două vizite supravegheate pe săptămână și continuă să folosească aceeași mașină cu numere românești. 

Căpitanul american care a planificat „răpirea” propriului fiu din România
Căpitanul american care a planificat „răpirea” propriului fiu din România Foto: FB
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Bărbatul afirmă că, în două situații, copilul a fost urcat în mașină și transportat fără acordul său, încălcând regulile stabilite pentru vizite. El susține că a aflat despre cele două incidente abia ulterior și că a contestat, prin intermediul avocatului său, modul în care au acționat serviciile sociale.

Avocata fostei sale soții nu a dorit să comenteze acuzațiile, susține publicația citată.

„Problema este sub judice și nu cred că este corect să o discutăm”, a declarat aceasta.

Acum vrea să-i ajute pe alți părinți

După experiența trăită în România, Nicholas DauSchmidt spune că a decis să-i ajute pe alți părinți care se confruntă cu situații în care copiii sunt duși peste graniță.

El lucrează la formarea unei rețele private care să reunească veterani militari, anchetatori privați și alți specialiști.

Potrivit lui DauSchmidt, a primit deja solicitări de ajutor din partea mai multor părinți și a fost implicat în câteva cazuri în care misiunile s-au încheiat cu succes.

„Nu vreau ca nimeni să treacă prin ce am trecut eu”, spune americanul.

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