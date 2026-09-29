 Mit sau realitate: femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Ce arată un studiu amplu realizat în patru țări | adevarul.ro
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Mit sau realitate: femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Ce arată un studiu amplu realizat în patru țări

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Este larg răspândit stereotipul potrivit căruia femeile ar vorbi mai mult decât bărbații. Pentru a verifica dacă această percepție este susținută de realitate, cercetătorii au realizat un studiu amplu, bazat pe date colectate din patru țări.

femeie vorbeste la telefon shutter jpg
Foto: Shutterstock

Un studiu apărut în publicația „Journal of Personality and Social Psychology” sugerează că stereotipul conform căruia femeile ar fi mai vorbărețe decât bărbații este în mare parte supraestimat.

Prin analizarea a mii de participanți într-o gamă variată de contexte, cercetătorii au descoperit că, în timp ce femeile vorbeau puțin mai multe cuvinte pe zi decât bărbații, diferența a fost relativ mică. Un studiu publicat în anul 2007, care a examinat date de la 396 de participanți care au purtat un înregistrator de voce, a contestat această noțiune, constatând că bărbații și femeile au vorbit aproximativ același număr de cuvinte pe zi, aproximativ 16.000.

În timp ce studiul realizat aproape acum 20 de ani a atras o atenție semnificativă, criticii au susținut că eșantionul era prea mic și nu avea diversitate.

În plus, noi cercetări de atunci au sugerat că numărul de cuvinte folosite zilnic ar putea varia în funcție de vârstă și de context social. Având în vedere persistența stereotipului în discursul public, cercetătorii au urmărit să efectueze o cercetare pe scară largă pentru a oferi o estimare mai bună a diferențelor de gen în utilizarea zilnică a cuvintelor.

Pentru a îmbunătăți cercetările anterioare, un studiu nou a folosit date din 22 de eșantioane diferite colectate pe parcursul a 14 ani (între anii 2005 și 2019) în patru țări: Statele Unite, Elveția, Serbia și Australia.

Setul de date a inclus un total de 2.197 de persoane. Cercetătorii au folosit un înregistrator activat electronic, care a înregistrat fragmente scurte de sunet ambiental.

Această metodă le-a permis să surprindă modele naturale de vorbire în mediile din lumea reală, fără a se baza pe estimările auto-raportate, care pot fi părtinitoare de percepțiile personale sau de așteptările societății.

Participanții la studiu au vârste cuprinse între 10 și 94 de ani. După colectarea a 631.030 de înregistrări audio, transcrierile umane au relevat numărul de cuvinte rostite de fiecare participant. Datele au fost apoi prelucrate folosind software de analiză lingvistică pentru a estima numărul total de cuvinte rostite pe zi. 

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