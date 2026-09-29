Casa lui Adrian Minune a fost spartă de hoți. Ce reacție a avut artistul după ce autorii au fost prinși

Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu, au povestit despre momentul în care locuința familiei a fost spartă de hoți. Artistul a avut o reacție neașteptată după ce autorii au fost prinși de Poliție.

Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu Foto: Instagram

Cati Simionescu a relatat, într-un podcast, că hoții au intrat în casă într-un moment în care ea era plecată cu fiica sa, Carmen, care avea atunci trei ani. La întoarcere, femeia a găsit o altă cheie introdusă în ușa locuinței, din interior, și nu a putut să deschidă.

„Ni s-a spart casa! Când era Carmen mai micuță, avea 3 ani, eram afară cu copilul și când m-am întors să deschid ușa să intru în casă aveam hoții în casă”, a povestit soția lui Adrian Minune.

Artistul a spus că, după ce hoții au fost prinși, a mers la Poliție pentru a-și recupera prejudiciul și le-ar fi cerut oamenilor legii să le dea drumul. „Le mulțumesc hoților că au fost profesioniști, pentru că din hoț poți să devii criminal fără să vrei!”, a declarat Adrian Minune.

După incident, familia a luat măsuri suplimentare de siguranță. „Acum avem casa monitorizată 24/24”, a spus Cati Simionescu.

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