 Diana Buzoianu îl susține pe Dominic Fritz la șefia USR: „În fața unui abuz nu facem un pas în spate” | adevarul.ro
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Diana Buzoianu îl susține pe Dominic Fritz la șefia USR: „În fața unui abuz nu facem un pas în spate”

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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunță că îl va susține pe Dominic Fritz pentru continuarea mandatului de președinte al USR. Declarația vine în contextul disputei generate de modificările aduse Legii ANI, care îl vizează direct pe liderul formațiunii.

Diana Buzoianu îl susține pe Dominic Fritz la șefia USR. FOTO: gov.ro
Diana Buzoianu îl susține pe Dominic Fritz la șefia USR. FOTO: gov.ro

Buzoianu a declarat, marți, la Antena 3 CNN, că va vota pentru reconfirmarea lui Fritz în cadrul comitetului politic al partidului programat pentru miercuri.

„Dominic Fritz trebuie să rămână în continuare președintele USR”, a afirmat ministrul interimar al Mediului.

Potrivit acesteia, o retragere a lui Fritz în contextul actual ar transmite un mesaj greșit.

„Mesajul nu poate să fie că, în fața unui abuz, facem un pas în spate. În fața unui abuz trebuie să ne luptăm pentru protejarea drepturilor fundamentale ale tuturor”, a declarat Buzoianu.

Ministrul a criticat dur și situația generată de decizia Curții Constituționale în cazul Legii ANI, susținând că USR nu ar trebui să accepte ceea ce consideră a fi un atac la adresa lui Dominic Fritz.

„Este un abuz fără limite ce se întâmplă în momentul de față”, a mai spus Diana Buzoianu.

Curtea Constituțională a stabilit luni că este constituțională prevederea din Legea ANI care prevede încetarea de drept a funcției sau demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, în cazul persoanelor declarate definitiv în conflict de interese.

Amendamentul, supranumit „amendamentul Fritz”, a fost introdus de PSD și îl poate afecta pe liderul USR. Formațiunea a sesizat CCR după adoptarea legii de către Parlament.

Peste 120 de persoane ar urma să fie vizate de această prevedere.

Decizia Curții a generat reacții și din partea președintelui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan.

Șeful statului a declarat marți că nu este convins de argumentele care au stat la baza hotărârii CCR și că așteaptă publicarea motivării.

La rândul său, Ilie Bolojan a atras atenția asupra riscului ca modificarea regulilor pentru un caz individual să transforme legislația într-un instrument de „vendetă politică”. Premierul a solicitat, de asemenea, publicarea cât mai rapidă a motivării Curții, astfel încât Parlamentul să poată interveni asupra legii înainte de termenul de 31 august, relevant pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR.

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