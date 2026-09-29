Oana Țoiu, invitată la „Interviurile Adevărul - Agenda Internațională”, de la ora 18.00. Cum își construiește România poziția într-un context internațional tensionat

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, este invitata unei noi ediții a podcastului „Agenda Internațională cu Răzvan Munteanu”, de la ora 18.00, într-un dialog dedicat principalelor provocări de politică externă ale României și modului în care Bucureștiul își construiește poziția într-un context internațional marcat de tensiuni și schimbări rapide.

Oana Țoiu, la Interviurile Adevărul Foto: Adevărul

Discuția este programată de la ora 18.00.

Una dintre temele centrale ale emisiunii este relația României cu Statele Unite și viitorul Parteneriatului Strategic.

Dialogul abordează dimensiunea de securitate a relației bilaterale, prezența americană în România, cooperarea economică și energetică, dar și modul în care Bucureștiul își promovează interesele la Washington. Subiectul capătă o relevanță suplimentară în contextul dezbaterilor privind relația transatlantică și al discuțiilor despre rolul României pe Flancul Estic al NATO.

Pe agenda discuției se află și principalele direcții de acțiune ale diplomației române: securitatea la Marea Neagră, războiul din Ucraina și implicațiile sale pentru România, consolidarea Flancului Estic, securitatea energetică și dezvoltarea conectivității regionale. Un accent important este pus pe rolul strategic al Mării Negre și pe modul în care România își poate valorifica poziția geografică și politică în actualul context internațional.

Un alt capitol este dedicat rolului României în Uniunea Europeană și NATO, relațiilor cu statele din vecinătate, Republicii Moldova, dar și marilor dosare internaționale în care Bucureștiul urmărește să își consolideze profilul diplomatic.

Sunt discutate, de asemenea, provocările generate de amenințările hibride, protejarea infrastructurii critice și necesitatea adaptării politicii externe la un mediu internațional tot mai impredictibil.

Ce urmărește România în relația cu Statele Unite? Care sunt prioritățile diplomației române? Cum își poate consolida Bucureștiul rolul în regiunea Mării Negre și în interiorul Uniunii Europene și NATO? Care sunt dosarele externe care vor conta cel mai mult pentru România în perioada următoare?

Răspunsurile, miercuri seară, într-o nouă ediție „Interviurile Adevărul - Agenda Internațională”, având-o ca invitată pe Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.