Președintele Nicușor Dan transmite marți, 29 septembrie, cu o zi înaintea votului de învestitură pentru Guvernul condus de Siegfried Mureșan, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru România și face apel la partidele politice să pună interesul național înaintea celui de partid.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție”, este mesajul transmis de președinte, cu o zi înaintea votului de învestitură.

Șeful statului susține că România trebuie să își păstreze direcția financiară, indiferent de rezultatul votului din Parlament.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Aceasta este declarația pe care am vrut s-o fac”, adaugă șeful statului.

Mesajul președintelui vine în contextul în care Guvernul Mureșan nu are, în acest moment, suficiente voturi pentru a trece de Parlament. PSD a anunțat că nu va susține noul Executiv, în timp ce AUR se opune, de asemenea, formulei propuse.

Nicușor Dan a transmis că alegerile anticipate nu sunt o soluție, în condițiile în care România traversează deja o perioadă de instabilitate politică și presiuni economice.