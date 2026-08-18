Oana Gheorghiu, atac dur după decizia CCR: „Când devii incomod pentru cei corupți, ți se inventează acuzații”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu critică dur decizia CCR și acuză că principiile statului de drept sunt puse sub semnul întrebării. Aceasta susține că persoanele care devin incomode pentru interesele celor corupți ajung să fie ținta unor acuzații și presiuni.



Într-un mesaj publicat pe Facebook, Oana Gheorghiu a făcut o paralelă între modul în care, în opinia sa, sunt tratate dosarele politicienilor acuzați de corupție și situațiile în care sunt vizați oameni care luptă împotriva corupției.

„Pentru politicienii corupți, termenele se amână cu anii și completele de judecată se schimbă până când faptele se prescriu. Pentru oamenii care au curajul să lupte împotriva corupției, termenele curg pe repede înainte și legile produc chiar și efecte retroactiv”, a scris vicepremierul.

Gheorghiu susține că într-un stat de drept aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor, indiferent de funcție sau de interesele pe care le-ar putea deranja.

„Într-un stat de drept, regulile sunt aceleași pentru toți, indiferent cine ești sau pe cine deranjezi. Deși Constituția României prevede că legea dispune numai pentru viitor, CCR a stabilit ieri contrariul. Când principiile constituționale sunt interpretate doar pentru a ținti un singur om, democrația nu mai este o garanție pentru nimeni. Din păcate, politica românească este o lume în care, atunci când devii incomod pentru cei corupți, ți se inventează acuzații și ți se fabrică dosare”, a spus Gheorghiu.

Aceasta a făcut referire directă la cazul lui Dominic Fritz, dar și la cel al lui Ciprian Ciucu și la deciziile adoptate în interiorul PNL.

„Din păcate, politica românească este o lume în care, atunci când devii incomod pentru cei corupți, ți se inventează acuzații și ți se fabrică dosare. O vedem astăzi în cazul lui Dominic Fritz, o vedem în cazul lui Ciprian Ciucu, o vedem în cazul deciziilor democratice aprobate de congresul PNL. Sunt tactici menite doar să ne intimideze și să renunțăm. Nu doar că nu suntem intimidați, dar astfel de abuzuri ne demonstrează cât de mult am deranjat interesele lor. Așa că nu doar că nu renunțăm, ci suntem tot mai uniți, alături de toți oamenii onești care înțeleg că abuzurile, hoția și minciuna trebuie să înceteze”, a transmis Oana Gheorghiu.

„Luptăm împreună pentru România”, a încheiat Oana Gheorghiu mesajul publicat pe Facebook.

Comitetul Politic al USR se reunește miercuri, 19 august, pentru a decide reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului, în contextul tensiunilor generate de recenta decizie a Curții Constituționale privind legea referitoare la incompatibilități și conflictul de interese.

Pe ordinea de zi se află reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al USR, în contextul deciziei recente a Curții Constituționale și al disputelor politice privind mandatul său de primar al Timișoarei.

USR transmite că reuniunea are ca scop reafirmarea „unității și solidarității” în jurul lui Dominic Fritz și susține că deciziile privind conducerea partidului trebuie luate de membrii formațiunii, prin mecanismele interne, nu în urma unor presiuni politice externe.