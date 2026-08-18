Dominic Fritz, un nou mesaj după decizia CCR: „Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”

Liderul USR și primar al Timișoarei, Dominc Fritz, susține că partidul său nu va vota un guvern PSD. Declarația sa vine la o zi după ce CCR a admis modificarea legii ANI care îl afectează direct.

Primarul Timișoarei și-a început ziua de marți cu un mesaj pe pagina de Facebook prin care sugerează că decizia de luni a CCR nu îl va determina să-și schimbe poziția în criza politică în care România se află de mai bine de trei luni.

„Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”, a scris el, pe pagina de Facebook.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul USR, a reacționat dur după ce CCR a decis luni, 17 august, că este constituțională prevederea din noua lege a integrității care poate duce la încetarea mandatului său la 30 de zile de la intrarea legii în vigoare. Acesta a anunțat că va continua demersurile juridice la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), susținând că nu se va lupta doar pentru mandatul său, ci pentru „votul liber dat de timișoreni”.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, a transmis Dominic Fritz, după decizia CCR.

Dominic Fritz a anunțat că își va continua demersurile juridice și că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni”, a transmis Fritz.

Primarul Timișoarei a explicat și situația care a stat la baza constatării conflictului de interese în cazul său. Potrivit acestuia, în 2020, în a doua zi de la preluarea mandatului, a semnat o dublură a unui referat care fusese deja semnat de fostul primar.

Documentul viza un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat în integralitate înainte ca Fritz să ajungă primar. „Vă amintesc că «fapta» mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar”, a spus Fritz.

Liderul USR susține că, potrivit noilor prevederi, actele normative destinate tuturor, precum un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese.