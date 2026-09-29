Reacția Simonei Trașcă după ce un șarpe i-a ieșit în cale în parcul Herăstrău

Simona Trașcă a tras o sperietură groaznică când se plimba cu soțul, cântărețul Marian Buzilă, zilele trecute, prin parcul Herăstrău.

Simona Trașcă Foto: click.ro

Plimbările romantice prin parcul Herăstrău din București se pare că nu mai sunt deloc așa de sigure, în ultima vreme.

Simona Trașcă a tras o sperietură groaznică, zilele trecute, când a ieșit cu soțul Marian Buzilă, să se relaxeze în parcul Herăstrău din Capitală. Cei doi îndrăgostiți se plimbau agale pe aleile parcului de mână, în zona Aviatorilor, când din iarbă le-a ieșit în cale un șarpe de dimensiuni considerabile.

„Herăstrăul e plin de șerpi”

Blonda a început să țipe de mama focului, alertându-i pe toți cei prezenți în parc, la acea oră.

„Eu așa șarpe mare, care să umble prin fața mea în București, până azi n-am mai văzut! M-am speriat atât de tare încât am sărit imediat în brațele lui Marian. Șarpele s-a speriat și el de mine că țipam foarte tare. S-a băgat repede în iarbă. Practic, el s-a speriat de mine și eu de el!

Se pare că a secat lacul și sunt foarte mulți șerpi în parc, e plin, așa mi-a zis o fată care locuiește în zonă. Noroc că imediat l-a luat un băiat și a zis că-l duce spre lac. L-a prins așa de cap și i s-a încolăcit pe mână. Eu una am fugit mâncând pământul”, a povestit terifiată încă Simona Trașcă, pentru Click!

„Am fobie de șerpi” Ce a pățit blonda în copilărie?

Simona a povestit, pentru Click!, că se teme foarte tare de șerpi după o întâmplare nefericită din copilăria ei.

„Eu am fobie de șerpi. Când aveam 12-13 ani, mi-a legat un vecin un șarpe de gât și am leșinat în fața blocului. Îmi aduc aminte toată viața: aveam o geacă roșie și când am văzut șarpele în fața mea cum se mișca, am leșinat. Îl adusese de pe Cernica. Era din acela lung, negru, de apă”, a mai povestit blonda, în exclusivitate pentru Click!

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