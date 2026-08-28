George Simion le transmite un mesaj celor care l-au votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale și le cere să se înscrie în AUR sau să semneze pentru demiterea președintelui. Liderul formațiunii susține că alegerea lui Nicușor Dan a fost o „eroare”, în contextul scandalului privind șeful SPP, Lucian Pahonțu.

George Simion. Foto: Inquam Photos/Codrin Unici

„Ca să vă revanșați pentru eroare, înscrieți-vă în AUR sau măcar semnați pentru demiterea lui”, este mesajul transmis vineri dimineață de George Simion pe canalul de Facebook „AUR la guvernare”.

Este a doua reacție publică a liderului AUR în mai puțin de 24 de ore, după ce, în noaptea de joi spre vineri, acesta a publicat un videoclip în care i-a criticat pe alegătorii care au votat cu Nicușor Dan.

„Ați descoperit că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit. V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult, și Coldea, și Kovesi”, a afirmat George Simion într-un videoclip.

Declarațiile liderului AUR au venit după conferința de presă susținută de Nicușor Dan la Chișinău, în care președintele a fost întrebat pentru prima dată despre informațiile apărute în investigațiile jurnalistice privind trecutul lui Lucian Pahonțu și activitatea acestuia în perioada Revoluției din 1989 și a Mineriadei din 1990.

Ce a spus Nicușor Dan despre Lucian Pahonțu

Nicușor Dan a declarat că reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă reprezintă „o pată în istoria României” și a criticat faptul că aceste evenimente nu au fost pe deplin elucidate de procurori.

Președintele a afirmat însă că, în opinia sa, Lucian Pahonțu nu se află în situația unei persoane care a participat la reprimarea manifestațiilor.

„Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat și despre informațiile publicate de site-ul de investigații Snoop, potrivit cărora Pahonțu nu a depus, timp de 18 ani, declarația pe propria răspundere privind eventuala colaborare cu Securitatea.

George Simion, dezvăluiri despre negocierile pentru Guvern: cum ar fi încercat Veștea și Tomac să rupă AUR

Nicușor Dan a susținut că Serviciul de Protecție și Pază nu este un serviciu secret, ci unul de pază, și a precizat că, la momentul numirii lui Pahonțu în funcția de șef al SPP, acesta ar fi fost verificat inclusiv de CNSAS (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității).

Investigația Recorder despre Revoluție și Mineriadă

Scandalul a izbucnit după o investigație publicată de Recorder, potrivit căreia Lucian Pahonțu ar fi făcut parte din forțele de represiune trimise de regimul Nicolae Ceaușescu pentru înăbușirea protestelor din 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București.

Investigația susține, de asemenea, că actualul șef al SPP ar fi fost implicat în evenimentele din 13 iunie 1990, când forțele de ordine au intervenit împotriva manifestanților din Piața Universității.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut contact cu manifestanții care protestau împotriva regimului comunist.

De ce nu există o decizie CNSAS după 18 ani

O altă investigație, publicată de Snoop, a urmărit situația verificării lui Lucian Pahonțu de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Potrivit publicației, Pahonțu nu a primit timp de 18 ani o decizie din partea CNSAS privind calitatea sa de lucrător al Securității. Consiliul a argumentat că verificarea din oficiu nu putea fi începută fără depunerea unei declarații pe propria răspundere, prevăzută de legislație.

Scandalul privind trecutul șefului SPP și modul în care acesta a fost verificat de autorități a generat reacții politice, inclusiv din partea liderului AUR, care îi cere acum lui Nicușor Dan să îl demită și le solicită alegătorilor președintelui să se alăture formațiunii sale sau să susțină demersul de demitere.

Vicepreședintele Parlamentului European îl critică pe Nicușor Dan în cazul Pahonțu

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a lansat un atac dur la adresa clasei politice și a președintelui Nicușor Dan, după publicarea investigației Recorder privind șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu.

Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul independent critică lipsa reacțiilor oficiale la informațiile prezentate de jurnaliști și susține că este inacceptabil ca persoane asociate cu evenimentele din decembrie 1989 sau cu Mineriada să ocupe funcții-cheie în stat.