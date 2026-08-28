Vicepreședintele Parlamentului European îl critică pe Nicușor Dan în cazul Pahonțu. Nicu Ștefănuță taxează tăcerea clasei politice: „Un scuipat pe memoria victimelor acelor zile"

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a lansat un atac dur la adresa clasei politice și a președintelui Nicușor Dan, după publicarea investigației Recorder privind șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu.

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European Foto: Nicu Ștefănuță

Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul independent critică lipsa reacțiilor oficiale la informațiile prezentate de jurnaliști și susține că este inacceptabil ca persoane asociate cu evenimentele din decembrie 1989 sau cu Mineriada să ocupe funcții-cheie în stat.

Ștefănuță afirmă că este „un scuipat pe memoria victimelor acelor zile”.

„Ei au fost eroi, noi slugoi”, adaugă europarlamentarul

Mesajul său vine după ce Recorder a publicat o anchetă despre trecutul ascuns al șefului SPP, investigație care susține, pe baza unor documente și mărturii, că Lucian Pahonțu ar fi făcut parte din trupele trimise la baricada de la Intercontinental în timpul Revoluției și ar fi fost implicat în evenimentele din 13 iunie 1990 din Piața Universității.

Critici la adresa președintelui

Eurodeputatul îl acuză și pe președintele Nicușor Dan că nu a tratat cu suficientă seriozitate subiectul, în condițiile în care a fost ales pe baza unui program de modernizare a statului.

„Nu este normal faptul că Preşedintele ales cu un mandat european şi de modernizare a statului să facă exact invers”, a scris Ștefănuță.

În postarea sa, acesta susține că presa este lăsată să facă singură munca de investigare, în timp ce politicienii evită să se pronunțe asupra unor teme sensibile care țin de trecutul recent al României.

Atac la adresa „vechilor comuniști”

Vicepreședintele Parlamentului European afirmă că influența structurilor provenite din vechiul regim comunist continuă să se resimtă la vârful statului român.

„Nu este normal că vechii comunişti au câştigat puterea şi o au şi acum”, consideră acesta, apreciind că situația reprezintă „o insultă” la adresa celor care au luptat pentru libertate în decembrie 1989.

Europarlamentarul critică, de asemenea, relația dintre mediul politic și structurile de informații, transparența din instituțiile statului și cumulul de funcții și beneficii la nivel înalt.

Dosar deblocat după 18 ani: CNSAS a primit noi documente despre trecutul din Securitate al lui Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder

Ștefănuță transmite și un mesaj de susținere pentru jurnaliștii care au realizat investigația: „Respect Recorder pentru că salvezi democrația. Rușine în rest”.

Amintim că președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, că nu consideră că Lucian Pahonțu se află în situația unei persoane care a participat la acțiuni represive în timpul Revoluției sau al mineriadelor și a apreciat că titlul investigației Recorder nu este susținut de conținutul articolului.

Iată mesajul integral, în zece puncte, al lui Nicu Ștefănuță:

1. Nu este normal ca într-o democrație presa să facă munca grea și politicienii să întoarcă privirea.

2. Nu este normal ca instituțiile statului să fie conduse de oameni ce au participat la represiunea Revoluției române sau la mineriade.

3. Nu doar că nu este normal, dar este un scuipat pe memoria victimelor acelor zile. Ei au fost eroi, noi slugoi.

4. Nu este normal că vechii comuniști au câștigat puterea și o au și acum. Este o insultă pentru naivii care și-au luat gloanțe strigând Libertate.

5. Nu este normal faptul că Președintele ales cu un mandat european și de modernizare a statului să facă exact invers.

6. Nu este normal ca unii să respecte legile transparenței și integrității și să fie ținte ale criticilor oamenilor și alții să declare nimic, bine merci.

7. Nu este normal ca la vârful statului să fie oameni ce cumulează venitul cu pensia, când oamenilor normali li se cer noi și noi tăieri.

8. Nu este normal ca toți cei ce au știut și au tăcut să fie azi negustori cinstiți și moralizatori ai societății.

9. Nu este normal ca politicienii să fie la aceeași masă cu informațiile la discuții de conținut. Una e una, alta e alta și controlul civil sau măcar separarea rolurilor e o glumă.

10. Nu este normal să ne căciulim în felul acesta dezgustător. Puterea recunoaște putere. Slugărnicia nu e putere.

În țara în care multe lucruri nu sunt normale, s-a mai adăugat un anormal. Respect Recorder pentru că salvezi democrația. Rușine în rest.