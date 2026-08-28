 Vicepreședintele Parlamentului European îl critică pe Nicușor Dan în cazul Pahonțu. Nicu Ștefănuță taxează tăcerea clasei politice: „Un scuipat pe memoria victimelor acelor zile" | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vicepreședintele Parlamentului European îl critică pe Nicușor Dan în cazul Pahonțu. Nicu Ștefănuță taxează tăcerea clasei politice: „Un scuipat pe memoria victimelor acelor zile"

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a lansat un atac dur la adresa clasei politice și a președintelui Nicușor Dan, după publicarea investigației Recorder privind șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu.

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European
Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European Foto: Nicu Ștefănuță

Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul independent critică lipsa reacțiilor oficiale la informațiile prezentate de jurnaliști și susține că este inacceptabil ca persoane asociate cu evenimentele din decembrie 1989 sau cu Mineriada să ocupe funcții-cheie în stat.

Ștefănuță afirmă că este „un scuipat pe memoria victimelor acelor zile”.

„Ei au fost eroi, noi slugoi”, adaugă europarlamentarul

Mesajul său vine după ce Recorder a publicat o anchetă despre trecutul ascuns al șefului SPP, investigație care susține, pe baza unor documente și mărturii, că Lucian Pahonțu ar fi făcut parte din trupele trimise la baricada de la Intercontinental în timpul Revoluției și ar fi fost implicat în evenimentele din 13 iunie 1990 din Piața Universității.

Critici la adresa președintelui

Eurodeputatul îl acuză și pe președintele Nicușor Dan că nu a tratat cu suficientă seriozitate subiectul, în condițiile în care a fost ales pe baza unui program de modernizare a statului.

„Nu este normal faptul că Preşedintele ales cu un mandat european şi de modernizare a statului să facă exact invers”, a scris Ștefănuță.

În postarea sa, acesta susține că presa este lăsată să facă singură munca de investigare, în timp ce politicienii evită să se pronunțe asupra unor teme sensibile care țin de trecutul recent al României.

Atac la adresa „vechilor comuniști”

Vicepreședintele Parlamentului European afirmă că influența structurilor provenite din vechiul regim comunist continuă să se resimtă la vârful statului român.

„Nu este normal că vechii comunişti au câştigat puterea şi o au şi acum”, consideră acesta, apreciind că situația reprezintă „o insultă” la adresa celor care au luptat pentru libertate în decembrie 1989.

Europarlamentarul critică, de asemenea, relația dintre mediul politic și structurile de informații, transparența din instituțiile statului și cumulul de funcții și beneficii la nivel înalt.

Dosar deblocat după 18 ani: CNSAS a primit noi documente despre trecutul din Securitate al lui Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder

Ștefănuță transmite și un mesaj de susținere pentru jurnaliștii care au realizat investigația: „Respect Recorder pentru că salvezi democrația. Rușine în rest”.

Amintim că președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, că nu consideră că Lucian Pahonțu se află în situația unei persoane care a participat la acțiuni represive în timpul Revoluției sau al mineriadelor și a apreciat că titlul investigației Recorder nu este susținut de conținutul articolului.

 Iată mesajul integral, în zece puncte, al lui Nicu Ștefănuță:

1. Nu este normal ca într-o democrație presa să facă munca grea și politicienii să întoarcă privirea.

2. Nu este normal ca instituțiile statului să fie conduse de oameni ce au participat la represiunea Revoluției române sau la mineriade.

3. Nu doar că nu este normal, dar este un scuipat pe memoria victimelor acelor zile. Ei au fost eroi, noi slugoi.

4. Nu este normal că vechii comuniști au câștigat puterea și o au și acum. Este o insultă pentru naivii care și-au luat gloanțe strigând Libertate.

5. Nu este normal faptul că Președintele ales cu un mandat european și de modernizare a statului să facă exact invers.

6. Nu este normal ca unii să respecte legile transparenței și integrității și să fie ținte ale criticilor oamenilor și alții să declare nimic, bine merci.

7. Nu este normal ca la vârful statului să fie oameni ce cumulează venitul cu pensia, când oamenilor normali li se cer noi și noi tăieri.

8. Nu este normal ca toți cei ce au știut și au tăcut să fie azi negustori cinstiți și moralizatori ai societății.

9. Nu este normal ca politicienii să fie la aceeași masă cu informațiile la discuții de conținut. Una e una, alta e alta și controlul civil sau măcar separarea rolurilor e o glumă.

10. Nu este normal să ne căciulim în felul acesta dezgustător. Puterea recunoaște putere. Slugărnicia nu e putere.

În țara în care multe lucruri nu sunt normale, s-a mai adăugat un anormal.  Respect Recorder pentru că salvezi democrația. Rușine în rest.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui George Simion după ancheta despre șeful SPP, Lucian Pahonțu
digi24.ro
image
„În 15 minute a distrus totul”. Viitura devastatoare din Nepal s-ar putea produce din nou, aproape 1000 de dispăruți. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Denis Drăguș la FCSB?! S-a găsit soluția ca atacantul să semneze cu echipa lui Gigi Becali, așa cum „a simțit” Mihai Stoica. Exclusiv
fanatik.ro
image
Hățișul șantierelor din București: câte fronturi sunt deschise în paralel. Momentul când toate lucrările trebuie finalizate
libertatea.ro
image
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu a fost o negociere. Vom vedea dacă Putin a înțeles mesajul”
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
digisport.ro
image
Ingredientele ieftine din bucătărie care refac complet sprâncenele subțiri și înlocuiesc micropigmentarea costisitoare
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat"
observatornews.ro
image
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
cancan.ro
image
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
newsweek.ro
image
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
prosport.ro
image
Regele Harald al Norvegiei a murit. De ce era considerat printre cei mai „săraci” monarhi ai Europei, deşi conducea una dintre cele mai bogate țări
playtech.ro
image
Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
digisport.ro
image
Când îi dă voie Gina Pistol fiicei sale să încalce regulile familiei. „O să crească și o să iasă în societatea asta”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Nicușor DAN a făcut marele anunț, bombă în politică  
romaniatv.net
image
Nicușor Dan, pregătit de o nouă desemnare de premier! Răsturnare de situație privind numele
mediaflux.ro
image
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
click.ro
image
Ioana State a spus „stop” unui viciu după ani de zile. „Era singura mea plăcere”
click.ro
image
Româncă nemulțumită de pensia primită după 43 de ani de muncă: „Nu mi s-a luat în calcul o perioadă”
click.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Profimedia jpg
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tendințele de toamnă care cuceresc anul 2026. Ce piese vestimentare trebuie să ai în garderobă
image
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani