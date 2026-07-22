George Simion, dezvăluiri despre negocierile pentru Guvern: cum ar fi încercat Veștea și Tomac să rupă AUR

George Simion susține că a avut întâlniri atât oficiale, cât și informale cu Nicuşor Dan, în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului, şi acuză că Adrian Veștea și Eugen Tomac ar fi încercat să spargă AUR, prin atragerea de parlamentari.

George Simion afirmă că, în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului, a avut întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu mai mulți lideri politici. La emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, liderul AUR a susținut faptul că discuțiile cu preşedintele României au avut loc atât în cadrul consultărilor oficiale, cât și în „întâlniri informale”.

Întrebat în legătură cu acestea, George Simion a refuzat să dea detalii, spunând că aceste aspecte le-a discutat cu Călin Georgescu, cu Dan Dungaciu şi cu membri ai partidului său.

Totodată, el a lansat și acuzații la adresa consilierului prezidențial Eugen Tomac și a liberalului Adrian Veștea, ambii desemnaţi la un moment dat de Nicuşor Dan pentru a ocupa funcţia de premier, despre care spune că ar fi încercat să obțină sprijin din partea unor parlamentari AUR pentru trecerea unui guvern condus de Veștea, în ciuda deciziei luate la nivelul partidului.

În ciuda faptului că Nicușor Dan a declarat că niciunul dintre consilierii prezidențiali nu s-a implicat în discuțiile pentru formarea unei majorități, potrivit liderului AUR, deputatul Muhammad Murad ar fi fost chemat la Vila Lac pentru discuții despre atragerea unor voturi din partid de Eugen Tomac şi Adrian Veştea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă.

Nicușor Dan spune că niciunul dintre consilierii prezidențiali nu s-a implicat în discuțiile pentru formarea unei majorități”, a declarat George Simion.

Întrebat dacă în spatele acestei mişcări ar putea fi o încercare de a destabiliza partidul, liderul AUR a fost ferm:

Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR?

„Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus George Simion, subliniind din nou că a participat la toate discuțiile privind formarea unei majorități, inclusiv la întâlniri desfășurate la Palatul Cotroceni.

„Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile.

Noi, ca formațiune politică, trebuie să discutăm cu celelalte formațiuni politice și să ajungem la o concluzie”, a mai spus George Simion.

„Concluzia AUR este că, dacă nu facem parte dintr-un guvern și dacă nu ocupăm funcții importante în statul român, nu putem face parte dintr-o coaliție de guvernare. Nici atât timp cât nu suntem implicați în luarea deciziilor.

Am vorbit și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Nicușor Dan”, a încheiat el.