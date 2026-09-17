Decesul unui membru al familiei: ce trebuie făcut cu actele, conturile, bunurile și datoriile

După decesul unui membru al familiei, primele decizii sunt adesea luate sub presiunea timpului și a emoției. Din punct de vedere juridic, este important să separați măsurile urgente de cele care pot produce consecințe asupra moștenirii.

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Primul document esențial este certificatul de deces, obținut prin procedura de stare civilă. Păstrați actele de identitate, documentele de proprietate, contractele, extrasele de cont, polițele de asigurare, actele privind eventuale credite și orice testament cunoscut. Este util să faceți o evidență a bunurilor, datoriilor și cheltuielilor necesare imediat după deces.

Nu utilizați cardurile bancare, aplicațiile de internet banking sau parolele persoanei decedate. Banca trebuie informată despre deces, iar operațiunile asupra conturilor se vor face, de regulă, după clarificarea moștenitorilor. Moștenitorii pot cere informații despre conturi și despre operațiunile anterioare decesului, dar trebuie să justifice de ce au nevoie de acestea.

Moștenirea nu înseamnă doar casă, teren, economii sau autoturism. Ea include și datoriile: credite, facturi restante, obligații fiscale ori alte datorii. Regula importantă este că moștenitorii răspund pentru datoriile persoanei decedate numai cu bunurile primite din moștenire, în limita cotei care le revine. Tocmai de aceea, înainte de a decide, este prudent să fie verificat atât activul, cât și pasivul.

Nu este obligatoriu să acceptați o moștenire. Există un termen de un an pentru acceptare sau renunțare, iar unele gesturi asupra bunurilor — de exemplu, vânzarea lor sau folosirea lor ca proprietar — pot fi interpretate ca acceptare. În schimb, măsurile urgente de conservare, precum paza locuinței ori protejarea unor bunuri, nu echivalează automat cu acceptarea.

Succesiunea se dezbate, de regulă, la notarul competent după ultimul domiciliu al persoanei decedate. Dacă există soț supraviețuitor, trebuie stabilit mai întâi ce bunuri îi aparțineau deja acestuia și ce intră efectiv în moștenire. Certificatul de moștenitor va dovedi cine sunt moștenitorii, ce cote au și asupra căror bunuri se întind drepturile lor. Dacă există neînțelegeri, soluția poate reveni instanței.

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