 Nicușor Dan neagă existența unui scandal privind trecutul șefului SPP: „Un titlu care nu este justificat de conținut” | adevarul.ro
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Nicușor Dan neagă existența unui scandal privind trecutul șefului SPP: „Un titlu care nu este justificat de conținut”

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Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi seară, că nu a făcut o evaluare managerială a șefului SPP, Lucian Pahonțu, și nu consideră că dezvăluirile recente justifică un scandal, precizând că are alte restanțe mai importante.

Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: INQUAM/ George Călin

Întrebat dacă va solicita schimbarea lui Lucian Pahonțu după dezvăluirile Recorder, Nicușor Dan a oferit un răspuns evaziv.

„Să vă răspund la întrebarea cu domnul Pahonțu, răspunsul este următorul: reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istorie, este regretabil că parchetele nu au elucidat misterul ăsta. Îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a adăugat că, din punct de vedere moral, persoanele care au participat la reprimarea manifestațiilor de la Revoluție sau Mineriadă nu ar trebui să ocupe funcții înalte.

„Doi, orice persoană care a reprimat, participând la una dintre aceste acțiuni, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă. Și trei, domnul Pahonțu nu este în această situație”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă a făcut o evaluare privind activitatea lui Lucian Pahonțu, Nicușor Dan a spus că, deși și-a format o impresie despre activitatea serviciului, nu a realizat o evaluare managerială dedicată șefului SPP.

„O evaluare a serviciilor am făcut-o cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează din interacțiunea pe care am avut-o cu diverși ofițeri. Și reacțiile serviciilor externe cu care tangențial m-am intersectat sunt în aceeași direcție”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că nu a făcut însă o evaluare managerială special pentru Pahonțu.

„O evaluare managerială nu am făcut special pentru domnul Pahonțu, sunt multe alte restanțe mai importante”, a afirmat șeful statului.

Întrebat dacă, în contextul acuzațiilor aduse șefului SPP în urma investigației jurnalistice, nu se impune totuși o evaluare a directorului SPP, Nicușor Dan a pus sub semnul întrebării chiar existența unui „scandal”.

„Nu știu care-i scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul”, a răspuns președintele.

Afirmațiile vin după ce o investigație Recorder a arătat că Lucian Pahonțu și-a început cariera militară în cadrul Trupelor de Securitate și a fost prezent în dispozitivele de forțe mobilizate în București în timpul Revoluției din decembrie 1989. Potrivit documentelor consultate de jurnaliști, Pahonțu a fost comandant de pluton la UM 0305 Băneasa și a ajuns, în seara de 21 decembrie 1989, în zona Universității și a hotelului Intercontinental.

Investigația arată, de asemenea, că aceeași unitate din care făcea parte Pahonțu a fost implicată în acțiunile împotriva protestatarilor din Piața Universității. În zilele de 13 și 14 iunie 1990, militarii au participat la evacuarea pieței, iar un ofițer citat în investigație l-a menționat explicit pe Pahonțu printre cei care au acționat în zona Universității.

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