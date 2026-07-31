 Alina Gorghiu susține că Bolojan a ascuns întâlnirile cu Simion și vorbește despre animozitățile față de Nicușor Dan | adevarul.ro
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Alina Gorghiu susține că Bolojan a ascuns întâlnirile cu Simion și vorbește despre animozitățile față de Nicușor Dan

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Alina Gorghiu a lansat o serie de acuzații la adresa premierului și liderului PNL, Ilie Bolojan, susținând că nu a informat partidul despre întâlnirile cu George Simion și că în interiorul formațiunii există tensiuni în relația cu președintele Nicușor Dan. Ea a vorbit și despre scenariile privind viitorul Guvern.

alina gorghiu
Deputata liberală Alina Gorghiu FOTO Facebook

Alina Gorghiu susține că Ilie Bolojan nu a informat conducerea PNL despre întâlnirile pe care le-ar fi avut cu liderul AUR, George Simion, deși în partid s-ar fi discutat despre necesitatea unei delimitări clare față de formațiunea condusă de acesta.

„De atunci până astăzi s-au întâmplat niște lucruri. Faptul că Ilie Bolojan a mințit PNL. N-a spus în interiorul partidului nici măcar o singură dată, nimeni n-a știut de aceste întâlniri. (...) În interiorul partidului, deși s-a pus pe masă această delimitare de George Simion și de AUR, pe care Ilie Bolojan a refuzat-o, în interiorul partidului domnia sa nu a comunicat nici măcar o secundă despre aceste întâlniri”, a declarat Gorghiu în emisiunea Off The Record.

Alina Gorghiu a susținut că dezvăluirea privind întâlnirile dintre Ilie Bolojan și George Simion a pus conducerea PNL într-o situație dificilă și a făcut referire la mesajele publice transmise anterior de lideri liberali despre relația cu AUR.

„Masca domnului Ilie Bolojan cade direct la o televiziune, într-o seară (...) și ne întrebăm: ce faci Dan Motreanu? Acum ce mai faci? A cui mască a căzut? Cum ne mai apărăm noi ca Partid Național Liberal aflând de la televizor despre această întâlnire sau acest serial de întâlniri”, a afirmat Gorghiu.

Acuzațiile sale vin după ce Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că s-a întâlnit de două ori cu Simion, însă „a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice”.

„În PNL este o animozitate când vine vorba de Nicușor Dan”

Alina Gorghiu a declarat că în PNL există tensiuni în raport cu președintele Nicușor Dan și a susținut că Ilie Bolojan și-ar fi dorit să candideze la alegerile prezidențiale.

„Astăzi în PNL, da, este o animozitate, pe care nu mai pot disimula anumiți oameni când vine vorba de Nicușor Dan”, a spus liderul liberal.

Ea a adăugat că, în opinia sa, premierul a rămas cu o nemulțumire după desemnarea lui Crin Antonescu drept candidat al coaliției.

„Cred că Ilie Bolojan și-a dorit să fie el candidat la Președinție. (...) Cred că Ilie Bolojan a rămas cu această neîmplinire și neîmplinirile pe care nu le gestionezi imediat se pot transforma în reacții adverse față de cel care ți-a luat poziția pe care crezi că o meritai”, a afirmat Gorghiu.

Totodată, aceasta a criticat atacurile din interiorul PNL la adresa șefului statului.

„Ce nu cred că este în regulă pentru partidul nostru este să avem genul acesta de critică virulentă la adresa lui Nicușor Dan. (...) Ce să facem? Să vorbim în fiecare zi de suspendarea lui Nicușor Dan? (...) Premierul pierde. Așa s-a întâmplat până acum”, a declarat liderul PNL.

Gorghiu: „Eu mâine aș desemna un premier care să-și formeze o majoritate”

Întrebată despre formarea viitorului Guvern, Alina Gorghiu a spus că ar desemna imediat un premier politic și că nu susține varianta unui tehnocrat.

„233 de voturi le poți obține cu o parte din fosta coaliție. Poți cu UDMR, cu PSD, minorități. (...) Eu aș desemna mâine, nu în septembrie, eu mâine aș desemna un premier care să treacă la treabă, să-și formeze o majoritate”, a declarat aceasta.

Gorghiu a precizat că nu crede în soluția unui guvern tehnocrat.

„Povestea asta cu tehnocratul, eu nu o mai simt de foarte mult timp. Eu am trauma mea cu Guvernul Cioloș. (...) Eu nu cred în premieri tehnocrați foarte tare. (...) Un premier, dacă vrei să aibă autoritate în fața miniștrilor, în fața coaliției, trebuie să fie un premier susținut de partidele politice”, a afirmat.

Până în momentul de față, negocierile privind formarea unui nou Guvern nu au avut rezultat. Surse politice au declarat pentru Adevărul că social-democrații își doresc ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu în luna august. Apoi, Grindeanu să ceară voturile foștilor parteneri: PNL, USR și UDMR. 

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