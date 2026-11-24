Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat în cadrul emisiunii „Agenda Internațională”, că unele instituții maghiare din Transilvania depind de sprijinul financiar al Ungariei și apără investițiile susținute de Guvernul Orbán în România. Întrebat despre relația UDMR cu Budapesta după venirea lui Péter Magyar la putere, liderul Uniunii a declarat că nu se așteaptă la modificări radicale, deși politicile naționale ale Ungariei ar putea fi regândite, iar finanțările reduse pe fondul problemelor bugetare.

Foto: Cătălin Mănescu, Adevărul

Potrivit acestuia, sprijinul pentru instituții precum Universitatea Sapientia sau Universitatea din Subcarpatia rămâne pe agenda Budapestei, iar investițiile realizate în România rămân pe loc, în beneficiul economiei locale.

Întrebat dacă s-a schimbat relația UDMR cu Budapesta după venirea lui Péter Magyar în fruntea guvernului, Kelemen Hunor a arătat că reașezări au existat la fiecare schimbare de putere din 1990 încoace, însă a subliniat că majoritatea chestiunilor care privesc comunitatea maghiară sunt soluționate în țară:

„Și acum este o regândire în ceea ce privește politicile naționale, din câte am văzut eu în bugetul pentru anul 2027, despre care au apărut informații în presă. Lucrurile nu se vor schimba radical. Și acolo sunt probleme, vor fi mai puțini bani, dar nu văd o schimbare substanțială sau radicală.”

El a adăugat că universitățile și instituțiile destinate comunităților maghiare din statele vecine continuă să figureze pe agenda guvernamentală de la Budapesta:

„Acestea sunt câteva dintre cele mai importante instituții care au fost susținute și despre care am văzut că vor continua să primească sprijin.”

Întrebat dacă astfel de instituții pot funcționa fără susținerea Guvernului de la Budapesta, liderul UDMR a răspuns:

„Așa cum au fost proiectate, mai ales Universitatea Sapientia, în acest moment, nu. În rest, sigur, 95% dintre problemele noastre, ale comunității maghiare din România, se decid la București și la nivelul autorităților locale, nu la Budapesta. Haideți să clarificăm acest lucru: există câteva instituții care au fost înființate și funcționează în acest fel.”

Investițiile Ungariei, un câștig pentru România, susține liderul UDMR

Kelemen Hunor a precizat că finanțările pentru universități, fundații, proiecte culturale și biserici, destinate păstrării identității etnice, există încă din 1990. El a făcut o distincție între acest sprijin și investițiile economice, despre care a spus că aduc locuri de muncă și impozite în România.

„Mă bucur pentru orice investiție făcută în România: locurile de muncă sunt aici, impozitele sunt plătite aici și, dacă firma merge bine, profitul rămâne tot aici, în România.”

Ce spune despre Planul Kós Károly

Kelemen Hunor a făcut o distincție între finanțările acordate din 1990 pentru instituțiile culturale, educaționale, fundații și biserici și proiectele economice derulate ulterior. El a respins ideea că aceste investiții ar fi fost „luate” odată cu schimbarea puterii la Budapesta:

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„Nimeni nu a luat nimic din România. Nu s-a mutat nicio clădire, nicio investiție, niciun metru pătrat.”

Întrebat despre Planul Kós Károly, Kelemen Hunor a susținut că și antreprenorii români au beneficiat de fonduri și că finanțările au fost discutate cu Guvernul României, cu respectarea legislației europene. El a respins ideea că planul ar fi urmărit integrarea economică a comunităților maghiare din Transilvania în economia Ungariei, insistând asupra nevoii de companii competitive.

„Nu trebuie să integrezi economia românească în economia Bulgariei, a Ungariei sau a Poloniei. Trebuie să fii atent să ai companii puternice, care să aibă capacitatea de a concura cu cele din țările vecine și din Uniunea Europeană și să ofere produse sau servicii de calitate.”

Despre interpretările care au legat Planul Kós Károly de o eventuală autonomie a comunității maghiare, Kelemen Hunor a spus:

„Am zis eu? Este o prostie. Da, este o prostie uriașă. Se poate alimenta orice prostie, pentru că există și spațiu, și timp. Nu doresc să... Este o prostie.”

Planul Kós Károly este o strategie de dezvoltare economică elaborată în 2016. Documentul stabilește priorități de dezvoltare pentru diferite regiuni din România. Fundația explică faptul că programul a fost conceput împreună cu Guvernul Ungariei, pornind de la obiectivul de a crea locuri de muncă și condiții economice care să încurajeze maghiarii din România să rămână în țară.

Relația bilaterală România–Ungaria și vecinătatea regională

În finalul discuției, liderul UDMR a susținut că atât România, cât și Ungaria ar avea de câștigat dintr-o colaborare economică și culturală mai strânsă în spațiul pieței unice europene, criticând lipsa unei deschideri mai mari a României față de statele vecine și regiune:

„România, din păcate, nu a dezvoltat relații foarte bune nici cu Bulgaria, nici cu Serbia, nici cu Ungaria și, până la urmă, nici cu Ucraina. Dacă ne gândim la poziția noastră geografică, nici în Balcanii de Vest nu am fost prezenți, din păcate.”

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Referitor la o eventuală redefinire a politicii Ungariei față de Rusia și Ucraina după schimbarea guvernării de la Budapesta, Kelemen Hunor a precizat că se conturează „o altă abordare, da”, adăugând că nu urmărește evoluțiile la zi, dar că acest lucru reiese din informațiile apărute în presă.

De la susținerea lui Orbán la dialogul cu Péter Magyar

Relația UDMR cu noua conducere de la Budapesta vine după o campanie în care Kelemen Hunor l-a susținut public pe Viktor Orbán și a participat la un miting electoral al acestuia, la Debrețin. După alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026, câștigate de Tisza, liderul UDMR i-a felicitat pe Péter Magyar și partidul său pentru victorie. Scrutinul a pus capăt celor 16 ani de guvernare neîntreruptă ai lui Orbán.

La întâlnirea din 21 aprilie 2026, de la Budapesta, cei doi lideri au discutat despre cooperarea în sprijinul comunității maghiare din Transilvania. Péter Magyar a afirmat că maghiarii din Transilvania pot conta în continuare pe sprijinul Ungariei, dar a cerut transparență, responsabilitate și respectarea legislației ambelor țări în acordarea acestui sprijin. Tot atunci, el a declarat că a primit asigurări că UDMR se va abține de la implicarea în disputele dintre partidele din Ungaria.