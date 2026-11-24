Premierul Ungariei, Peter Magyar, a efectuat marți, 24 noiembrie, prima sa vizită oficială în Ucraina, unde a purtat discuții cu președintele Volodimir Zelenski. Întâlnirea a avut loc în regiunea Transcarpatia, din vestul țării, în apropierea graniței cu Ungaria, teritoriu în care trăiește o importantă comunitate maghiară.

Foto: X / @Volodimirzelenski

În cadrul deplasării, șeful guvernului de la Budapesta urmează să discute și cu reprezentanții comunității maghiare din regiune. Magyar a anunțat că va fi însoțit de ministrul de Externe, Anita Orban. Programul vizitei ar putea cuprinde opriri în trei orașe și participarea la evenimente culturale, relatează Euronews.

Întâlnirea are loc într-un context sensibil din punct de vedere al securității. La jumătatea lunii noiembrie, zona din apropierea orașului Mukacevo, unul dintre principalele centre urbane ale Transcarpatiei, a fost vizată de un atac cu drone. Potrivit publicației ungare Karpatalja.ma, care citează administrația militară regională, în timpul vizitei ar putea fi impuse restricții de circulație în anumite zone.

Peter Magyar și Volodimir Zelenski s-au întâlnit anterior la reuniuni ale Uniunii Europene și NATO, însă o întrevedere bilaterală fusese amânată pe fondul divergențelor privind drepturile minorității maghiare din Ucraina. Guvernul ungar condiționase organizarea unei astfel de întâlniri de soluționarea solicitărilor sale în acest domeniu.

Magyar a dat de înțeles că o discuție directă cu liderul ucrainean va avea loc în curând, într-un discurs susținut luni în Parlamentul Ungariei. Tot atunci, el a criticat politica fostului premier Viktor Orban față de Ucraina, acuzându-i guvernul că a construit o campanie electorală bazată pe „incitare la ură” împotriva statului vecin și a președintelui său.

Noul premier a transmis că executivul său va apăra drepturile maghiarilor din Transcarpatia și va continua să sprijine populația ucraineană afectată de război, în pofida opoziției Rusiei.

În mesajul adresat comunității maghiare din Transcarpatia, Peter Magyar a amintit că oamenii din regiune trăiesc de aproape cinci ani în condiții dificile, marcate de teamă și de ierni grele, de la începutul invaziei rusești.

Premierul ungar a afirmat fără echivoc că Rusia este statul agresor, iar Ucraina și cetățenii săi sunt victimele conflictului. Poziția marchează o schimbare față de discursul adoptat de fostul guvern condus de Viktor Orban, care a avut în repetate rânduri o atitudine critică față de sprijinul acordat Kievului.

Cu toate acestea, Magyar a precizat că ajutorul Ungariei nu va include livrări de armament sau trimiterea de trupe. Budapesta intenționează să susțină Ucraina prin asistență umanitară și sprijin diplomatic.