Mesajul liderului UDMR Kelemen Hunor după eșecul răsunător al lui Viktor Orbán, pe care l-a susținut

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj de felicitare pentru Partidul Tisza și liderul acestuia, Péter Magyar, după victoria categorică obținută în alegerile din Ungaria, în care premierul Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

Kelemen Hunor a subliniat mobilizarea fără precedent a alegătorilor, atât din Ungaria, cât și din diaspora, și a transmis felicitări câștigătorilor.

„Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a scris liderul UDMR, duminică noapte, pe Facebook.

Susținere în campanie pentru Fidesz

În timpul campaniei electorale, Kelemen Hunor și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orbán și partidul său, participând inclusiv la un miting electoral organizat la Debrețin înainte de scrutinul de duminică. „Îl susţin pe Orban. Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe”, declara liderul UDMR.

Acesta susținea, de asemenea, că sondajele interne indicau un sprijin covârșitor pentru actualul premier ungar în rândul maghiarilor din România: „Votul maghiarilor din toate sondajele pe care noi le-am făcut şi pe care noi le cunoaştem, aproape 92%, cei care se vor exprima merg către Orban”.

Orbán își recunoaște înfrângerea după 16 ani la putere

Premierul ungar Viktor Orbán a admis rezultatul alegerilor într-un discurs susținut în fața susținătorilor, descriind verdictul urnelor drept „clar”.

El a confirmat că și-a felicitat adversarul și a recunoscut că rezultatul este unul dureros pentru partidul său, Fidesz. După 16 ani de guvernare neîntreruptă, Orbán se pregătește acum să treacă în opoziție.

Liderul ungar a declarat că formațiunea sa va continua să servească țara și din opoziție și a rememorat parcursul său politic de peste trei decenii: „Am trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a subliniat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.