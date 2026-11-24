Kelemen Hunor a declarat, la emisiunea „Agenda Internațională”, că principalul său reproș la adresa președintelui Nicușor Dan este lipsa unui raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Liderul UDMR consideră că absența unor explicații credibile a alimentat neîncrederea în instituțiile statului și teoriile conspiraționiste.

Liderul UDMR a amintit că formațiunea sa l-a susținut pe Nicușor Dan în confruntarea cu George Simion. El a precizat că are atât critici, cât și lucruri pe care le susține în activitatea președintelui, apreciind că acesta a menținut România pe o direcție corectă.

„Când a fost vorba despre George Simion și Nicușor Dan, l-am susținut pe Nicușor Dan cu toată convingerea, cu toată forța și prin toate mijloacele noastre. Iar Nicușor Dan a câștigat”, a afirmat Kelemen Hunor.

Lipsa raportului, „o problemă foarte reală”

Foto: Cătălin Mănescu, Adevărul

„A reușit să mențină România pe o direcție corectă. Sigur, dacă ar fi să-i reproșez ceva, am un singur reproș mai important: lipsa raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Aceasta rămâne în continuare o problemă foarte reală”, a spus liderul UDMR.

În opinia sa, alegătorii au nevoie de explicații indiferent de candidatul pe care l-au votat. Kelemen Hunor a susținut că întrebările rămase fără răspuns întrețin temerea că un scrutin ar putea fi anulat din nou.

„Cum putem avea încredere că alegerile nu vor fi anulate din nou? Din acest punct de vedere, avem un deficit de democrație, dacă putem spune așa, fiindcă nimeni nu ne-a explicat în mod corect, printr-un raport credibil, ce s-a întâmplat”, a declarat acesta.

Referindu-se la raportul prezentat de George Simion, Kelemen Hunor a apreciat că liderul AUR a obținut un avantaj de comunicare, întrucât explicațiile ulterioare vor fi comparate cu documentul său. Totodată, el a calificat demersul drept un gest politic, parte a unei campanii de reinventare, și a susținut că acesta nu a adus informații sau argumente noi.

Cum explică apropierea lui Nicușor Dan de PSD

Kelemen Hunor a explicat apropierea președintelui de PSD prin nevoia unui partener politic și a sprijinului parlamentar. În interpretarea sa, Nicușor Dan, un președinte fără partid, a căutat o soluție pragmatică după îndepărtarea de USR.

„Președintele a fost nevoit să găsească un partener. Eu cred că, din acest punct de vedere, orice președinte ar fi căutat o soluție. Ce soluție ar fi găsit un președinte care nu are partid? Nu știu, este de discutat”, a afirmat liderul UDMR.

Despre desemnarea candidatului comun la prezidențiale, Kelemen Hunor a spus că UDMR a analizat mai multe variante, printre care Daniel David, Daniel Funeriu și Theodor Paleologu. Potrivit acestuia, coaliția PSD-PNL-UDMR a ajuns ulterior la un consens pentru susținerea lui Crin Antonescu, care nu a intrat în turul al doilea.

Context: anularea scrutinului și disputa privind raportul

La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale, în urma căruia se calificaseră Călin Georgescu și Elena Lasconi, și a dispus reluarea întregului proces electoral. În aprilie 2026, președinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat motivele deciziei: încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, a dreptului de a fi ales al candidaților și a regulilor privind finanțarea campaniei.

Pe 10 noiembrie 2026, Nicușor Dan a explicat de ce nu a publicat încă raportul, invocând investigații în curs privind finanțarea campaniei. Președintele a spus că documentul ar trebui să prezinte un tablou mai amplu, care să includă și amenințările hibride atribuite Federației Ruse.

Luni, 23 noiembrie, AUR a prezentat propriul raport privind anularea alegerilor. Deputata Laura Gherasim a contestat temeiul constituțional al deciziei și existența ingerințelor rusești. Acestea sunt susținerile formațiunii, respinse de Administrația Prezidențială.

Marți, 24 noiembrie, Nicușor Dan a afirmat că raportul AUR „nu aduce nimic nou”. Administrația Prezidențială a transmis că majoritatea întrebărilor ridicate de partid își găsesc răspunsul în Hotărârea CCR nr. 32 din 6 decembrie 2024 și în explicațiile publice ale judecătorilor constituționali.