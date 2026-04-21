search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Kelemen Hunor și Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, s-au întâlnit la Budapesta. Despre ce au discutat cei doi lideri

0
0
Publicat:

Președintele UDMR, Kelemen Hunor și liderul Tisza, câștigător al alegerilor legislative din Ungaria, Peter Magyar, au discutat marți, la Budapesta. 

Kelemen Hunor și Peter Magyar, întrevedere la Budapesta FOTO: X

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria, a avut marți o discuție cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.

"Astăzi, la invitația lui Peter Magyar, m-am întâlnit la Budapesta cu noul premier maghiar care va prelua în curând funcția. Ca întotdeauna în ultimele decenii, RMDSZ (acronimul maghiar al UDMR, n.r.) încearcă să găsească o voce comună cu premierul și guvernul maghiar. L-am informat în detaliu pe Peter Magyar despre provocările cu care se confruntă comunitatea maghiară din Transilvania, despre activitatea UDMR și situația actuală a politicii românești. Suntem de acord că obiectivul important al politicii naționale este acela de a permite maghiarilor din Transilvania să prospere în țara natală, să-și exercite drepturile individuale și comune, iar lor instituțiile lor să funcționeze eficient. De asemenea, construirea unei cooperări previzibile și durabile reprezintă un obiectiv și o sarcină comună. Am convenit ca, după inaugurarea noului guvern maghiar, liderii să continue negocierile și să ne consultăm cu privire la toate problemele care afectează comunitățile noastre”, a precizat liderul UDMR într-o postare pe Facebook.

Peter Magyar a cerut UDMR să stea departe de disputele politice interne maghiare. 

”De asemenea, am convenit că este în interesul comun să clarificăm acuzațiile legate de votul prin corespondență și că principiile transparenței, eficienței și responsabilității ar trebui aplicate în planul politicii. Președintele ne-a cerut să găsim o soluție acceptabilă privind evacuarea abatelui Fejes Rudolf Anzelm al Ordinului Premonstratens din spațiile Primăriei Oradea. Am asigurat că UDMR va continua să lupte pentru restituirea proprietăților bisericești confiscate și va căuta o soluție legală și administrativă în cazul de la Oradea. L-am felicitat personal pe Peter Magyar pentru victoria din 12 aprilie și i-am urat succes guvernului său, care va fi în curând în funcție", a precizat Kelemen Hunor.

Peter Magyar: I-am cerut lui Kelemen Hunor să intervină în cazul evacuării abatelui din Oradea

La rândul său, câștigătorul alegerilor din Ungaria a avut o postare pe X după întâlnirea cu liderul UDMR.

"Am convenit să lăsăm trecutul în urmă și am stabilit guvernul Tisza și UDMR vor colabora pentru supraviețuirea și dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania", a declarat la rândul său, pe X, Peter Magyar, în contextul în care UDMR i-a îndemnat pe ungurii din România să voteze cu partidul Fidesz al lui Viktor Orban la alegerile din 12 aprilie.

"Am primit asigurări din partea președintelui că UDMR se va abține în viitor de la amestecul în politica partidelor maghiare. În timpul întâlnirii noastre, m-am opus ferm evacuării abatelui Ordinului Premonstratens din Oradea, Rudolf Anzelm Fejes, și am solicitat intervenția președintelui (UDMR, n.r.) în această chestiune. De asemenea, am precizat clar că drepturile dobândite de maghiarii din Transilvania trebuie să fie respectate și că aceștia pot conta pe sprijinul patriei-mamă în toate aspectele. În același timp, așteptarea noastră fundamentală în ceea ce privește acest sprijin este transparența și responsabilitatea, precum și respectarea deplină a cerințelor legale, atât maghiare, cât și române. De asemenea, am convenit că, după formarea noului guvern Tisza, vom continua consultările atât la nivel politic, cât și la nivel de experți", a Peter Magyar.

  În timpul campaniei electorale, Kelemen Hunor și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orbán și partidul său, participând inclusiv la un miting electoral organizat la Debrețin înainte de scrutinul de duminică. „Îl susţin pe Orban. Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe”, declara liderul UDMR.  

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
image
ANAF scoate la vânzare un apartament spațios, în inima Capitalei. 106 metri pătrați și trei camere la un preț surprinzător. Ce trebuie să știe viitorul proprietar

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!