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Ce a remarcat premierul desemnat Luca Niculescu după consultările cu PSD, PNL și UDMR

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Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis, joi, după consultările cu liderii PSD, PNL și UDMR, că discuțiile au vizat principalele direcții ale viitorului program de guvernare. El a precizat, totodată, că luni urmează să aibă discuții cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare.

luca niculescu
Luca Niculescu a început joi, 8 octombrie, consultările cu partidele parlamentare Foto: George Călin

„Am avut discuții bune și foarte concrete, cu liderii PSD, PNL și UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administrație locală și dureroasele inegalități sociale din România”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul desemnat a afirmat că a remarcat deschiderea partidelor pentru identificarea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice și la formarea unei formule de guvernare.

„Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă”, a precizat Niculescu.

El a spus că discuțiile de joi au reprezentat prima etapă a consultărilor și că a luat act de pozițiile celor trei partide cu care s-a întâlnit.

„Am intrat în prima fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat”, a transmis premierul desemnat.

Programul de guvernare, construit pe baza propunerilor partidelor

Luca Niculescu a afirmat că următorul pas este armonizarea ideilor din programele partidelor într-un program de guvernare.

„Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a anunțat că luni vor avea loc consultările cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare.

„Luni, urmează consultările cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul desemnat Luca Niculescu a început joi, 8 octombrie, consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare. Prima rundă de discuții a avut loc cu PSD, PNL și UDMR.

Cu o zi înainte, Niculescu anunțase că lucrează la programul de guvernare și că urmărește găsirea unor soluții pentru echilibrul politic și economic al României, indicând printre priorități creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare, relansarea mediului de afaceri și prețurile la energie.

În timpul consultărilor de joi, PSD a transmis că este dispus să participe la viitoarea guvernare, dar a cerut schimbarea direcției economice și formarea unei majorități politice asumate și transparente.

PNL, prin Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii nu vor participa la viitorul Executiv, dar sunt dispuși să voteze instalarea acestuia în Parlament. UDMR s-a declarat, de asemenea, dispus să voteze Guvernul Niculescu, chiar dacă formațiunea nu va face parte din Executiv.

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