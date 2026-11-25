Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ironizat propunerea liderului belarus Aleksandr Lukașenko de a-l însoți personal la Moscova pentru negocieri cu Vladimir Putin. În replică, liderul de la Kiev i-a sugerat acestuia să îl aducă pe președintele rus în capitala Ucrainei, unde ambii ar beneficia de garanții de securitate. Zelenski a respins însă ideea unor discuții la Moscova sau Kiev, atât timp cât războiul continuă.

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Foto: EPA?EFE

Declarația a fost făcută marți, 24 noiembrie, în fața jurnaliștilor, în localitatea Berehove, din regiunea Transcarpatia.

„Poate să-l ia pe Putin și să zboare cu el la Kiev. Le vom garanta și noi o primire în siguranță”, a declarat Zelenski, potrivit agenției ucrainene Ukrinform.

Într-o intervenție pentru publicația Novyny.LIVE, președintele ucrainean a ironizat și oferta lui Lukașenko de a-l transporta personal cu avionul în capitala Rusiei.

„Ce sunt eu, o valiză sau ce?”, a replicat Zelenski.

Liderul ucrainean a subliniat că nici Moscova, nici Kievul nu reprezintă locuri potrivite pentru negocieri în condițiile actuale. El a catalogat astfel de propuneri drept simple acțiuni de imagine, care nu contribuie în niciun fel la apropierea păcii.

Zelenski l-a criticat, de asemenea, pe Lukașenko pentru declarațiile sale despre respectul față de ruși, afirmând că liderul belarus nu manifestă suficient respect față de oamenii care și-au pierdut viața în război.

Lukașenko vrea negocieri fără participarea europenilor

Propunerea liderului de la Minsk a fost făcută tot marți, într-un interviu acordat publicației franceze Le Point.

Aleksandr Lukașenko s-a oferit să îl însoțească personal pe Volodimir Zelenski la Moscova și să garanteze securitatea acestuia în timpul unei eventuale întâlniri cu Vladimir Putin.

Mai mult, liderul belarus a sugerat că Ucraina, Rusia și Belarus ar putea ajunge mai repede la un acord dacă negocierile s-ar desfășura fără implicarea statelor europene.

Propunerea contravine poziției exprimate în repetate rânduri de Kiev, care insistă asupra participării reprezentanților europeni la negocierile privind viitorul Ucrainei și garanțiile sale de securitate pe termen lung.

Încercarea lui Lukașenko de a se prezenta drept mediator este cu atât mai controversată cu cât Belarusul a avut un rol direct în facilitarea invaziei rusești la scară largă din februarie 2022. Atunci, armata rusă a folosit teritoriul belarus pentru a lansa ofensiva împotriva Ucrainei.

În luna octombrie, Lukașenko s-a referit deschis la el însuși și la Vladimir Putin drept „coagresori”.

Zelenski a exclus în repetate rânduri negocierile la Moscova

Nu este pentru prima dată când Volodimir Zelenski ironizează propunerile privind o eventuală deplasare a sa în capitala Rusiei pentru discuții cu Putin.

În septembrie, întrebat la New York de jurnaliști ruși când intenționează să viziteze Moscova, președintele ucrainean a răspuns că va ajunge acolo „cu o rachetă”.

Zelenski a declarat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin, însă numai într-o locație neutră.

Schimbul de replici are loc într-un moment în care administrația președintelui american Donald Trump încearcă să organizeze o nouă rundă de negocieri de pace înainte de Crăciun.

Kievul continuă să insiste că orice discuție trebuie să producă rezultate concrete și să ofere perspective reale pentru încheierea războiului, nu să se transforme într-un simplu exercițiu diplomatic.