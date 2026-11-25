Persoanele fizice care acumulează datorii fiscale pot ajunge în situația în care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să le pună poprire pe salariu sau pe alte venituri pentru recuperarea sumelor restante.

ANAF poate pune propriri pe conturi Foto: Adevărul

ANAF nu poate reține întregul salariu al unei persoane care are datorii fiscale. Pentru o singură poprire, plafonul este de o treime din venitul lunar net, iar în cazul mai multor urmăriri, reținerile cumulate nu pot depăși, de regulă, jumătate din acesta, potrivit unei analize Avocatnet.ro.

Limitele sunt stabilite de Codul de procedură civilă și se aplică și recuperării obligațiilor fiscale restante. Calculul se face în raport cu venitul net, nu cu salariul brut.

Plafoanele reținerilor și protecția veniturilor mici

La un salariu net de 6.000 de lei, o singură poprire fiscală permite reținerea a cel mult 2.000 de lei lunar. Dacă există mai multe popriri, de exemplu pentru datorii către Fisc și către o bancă, totalul reținerilor poate ajunge, ca regulă, la 3.000 de lei. Legea poate prevedea excepții de la plafonul aplicabil urmăririlor multiple.

Pentru veniturile periodice destinate asigurării mijloacelor de existență care sunt sub salariul minim net pe economie, există o regulă suplimentară: poate fi urmărită numai partea care depășește jumătate din salariul minim net, cu respectarea și a plafonului procentual aplicabil. Dacă venitul nu depășește acest prag protejat, nu poate fi urmărit în condițiile articolului 729 alineatul (3) din Codul de procedură civilă.

Ce sume sunt protejate de poprire

Alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, cele de maternitate sau de deces, bursele de studii acordate de stat și diurnele nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii, potrivit prevederilor legale prezentate de sursa citată. Protecția vizează și alte indemnizații cu destinație specială care se încadrează în dispozițiile legii.

Un regim distinct au ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensațiile acordate la încetarea contractului individual de muncă și sumele cuvenite șomerilor. Acestea pot fi urmărite numai pentru obligații de întreținere și despăgubiri pentru daune provocate prin moarte sau vătămări corporale, dacă legea nu prevede altfel, nu pentru datorii fiscale obișnuite.

Cum se aplică poprirea și când poate fi contestată

Executarea silită începe, ca regulă, prin comunicarea unei somații. Dacă în 15 zile contribuabilul nu achită datoria și nici nu notifică intenția de a începe medierea, ANAF poate continua executarea. Pentru poprirea salariului, Fiscul transmite o adresă angajatorului și îl înștiințează pe contribuabil.

Angajatorul trebuie să respecte limitele legale la reținerea banilor. Termenul de virare a sumelor este de trei zile lucrătoare de la înființarea popririi sau de la data la care creanța devine exigibilă, după caz.

Contribuabilul poate contesta actele de executare pe care le consideră nelegale. Termenul general este de 15 zile de la momentul în care a luat cunoștință de executarea silită sau de actul contestat, în condițiile legii. De asemenea, poate cere organului fiscal clarificarea sumelor urmărite și corectarea eventualelor erori.