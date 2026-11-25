Jennifer Barreto a fost încoronată Miss Univers 2026 la cea de-a 75-a ediție a concursului, găzduită de Puerto Rico. România a fost reprezentată de Sabina Parmac, care a prezentat un costum național inspirat de opera lui Constantin Brâncuși.

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Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a câștigat titlul Miss Univers 2026, în cadrul celei de-a 75-a ediții a competiției. Concurenta, în vârstă de 27 de ani, a fost încoronată chiar în Puerto Rico, gazda evenimentului, potrivit publicației HOLA.

Noua câștigătoare a primit coroana de la predecesoarea sa, mexicanca Fátima Bosch. Victoria îi aduce Puerto Rico al șaselea titlu Miss Univers, la 20 de ani după succesul obținut de Zuleyka Rivera, în 2006.

Alături de Barreto, în primele cinci s-au clasat reprezentantele Republicii Dominicane, Venezuelei, Filipinelor și Noii Zeelande. Melissa Núñez, din Republica Dominicană, a ocupat locul al doilea, urmată de Clara Vegas, din Venezuela, Bea Millan-Windorski, din Filipine, și Georgia Waddington, din Noua Zeelandă.

Sabina Parmac a dus simbolurile lui Brâncuși pe scena Miss Universe

România a fost reprezentată de Sabina Parmac la cea de-a 75-a ediție a competiției Miss Universe într-o ținută spectaculoasă, concepută ca un omagiu adus patrimoniului artistic românesc și operei sculptorului Constantin Brâncuși. Costumul național, intitulat „The Journey of Infinity” („Călătoria infinitului”), a avut ca principală sursă de inspirație Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu, unul dintre cele mai cunoscute repere ale artei românești.

Creația a pus în valoare patru simboluri reprezentative din universul brâncușian: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Pasărea Măiastră. Elementul central al ținutei a fost o structură tridimensională aurie, inspirată de Coloana Infinitului, care a conferit costumului o prezență aparte. Mantia albă a completat conceptul vizual, prin reprezentări ale celorlalte opere, în timp ce accesoriul pentru cap a făcut trimitere la mitica Pasăre Măiastră. Tricolorul românesc a fost integrat, la rândul său, în ansamblul vestimentar.

Ținuta a fost realizată de designerul Claudia Rawlings, iar accesoriul pentru cap a fost creat de Cristina Roșca. Prin această compoziție, echipa a urmărit să transforme repere importante ale culturii române într-o creație vestimentară destinată unei scene internaționale.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Sabina Parmac a explicat semnificația costumului și intenția de a promova moștenirea artistică a României în cadrul competiției.

„Mai mult decât un costum național, o celebrare a artei, identității și eternității. O bucată din istoria României, adusă la viață prin modă”, a transmis Miss România pe Instagram.

Sabina Parmac a defilat și în costum de baie, precum și într-o rochie de seară roșie, decorată cu paiete.

Foto: Instagram

Ediția aniversară a reunit peste 100 de concurente.