Curtea Constituțională ar urma să se pronunțe miercuri, 25 noiembrie, asupra unor prevederi din Legea nr. 360/2023. Sunt vizate formula de calcul a pensiei, valoarea punctului de referință și punctele de stabilitate.

Curtea Constituțională a României Foto: Inquam Photos

Cauza reunește mai multe dosare de pensii, iar pronunțarea a fost deja amânată o dată. Judecătorii constituționali ar putea decide o nouă amânare, astfel că un verdict nu este cert la acest termen.

Ce prevederi din Legea pensiilor sunt contestate

Sunt patru prevederi principale care ar urma să fie analizate de CCR. Potrivit textului legii disponibil pe Portalul Legislativ, acestea reglementează:

Articolul 83 alin. (1) – cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.

– cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. Articolul 84 alin. (1) – valoarea punctului de referință reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la intrarea în vigoare a legii și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25 de ani.

– valoarea punctului de referință reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la intrarea în vigoare a legii și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25 de ani. Articolul 85 alin. (3) – acordarea punctelor de stabilitate pentru stagiul contributiv care depășește 25 de ani: 0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 de ani.

– acordarea punctelor de stabilitate pentru stagiul contributiv care depășește 25 de ani: 0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 de ani. Articolul 127 – deciziile caselor teritoriale de pensii pot fi contestate la instanța competentă în termen de 45 de zile de la comunicare. Deciziile necontestate în acest termen sunt definitive.

– deciziile caselor teritoriale de pensii pot fi contestate la instanța competentă în termen de 45 de zile de la comunicare. Deciziile necontestate în acest termen sunt definitive. Totodată, aceeași lege prevede, la articolul 144, regulile de recalculare a pensiilor stabilite în baza legislației anterioare. În situațiile în care cuantumul rezultat în urma recalculării este mai mic decât pensia aflată deja în plată, se păstrează cuantumul anterior, în condițiile prevăzute de lege.

Mii de dosare privind noua lege

În legătură cu aplicarea noii legi a pensiilor au fost înregistrate la CCR aproximativ 4.800 de dosare, care implică peste 5.500 de reclamanți, potrivit datelor prezentate în acest context.

O parte dintre contestații provin din județe precum Brașov, Argeș, Maramureș, Bihor și Vâlcea, zone în care există numeroși foști angajați din domenii industriale și miniere.

Stabilirea termenului din 22 octombrie nu înseamnă că CCR va pronunța obligatoriu o decizie în aceeași zi. Curtea poate amâna pronunțarea sau poate acorda un nou termen pentru analizarea cauzelor.

Hotărârile pronunțate în aceste dosare ar putea fi relevante și pentru alte litigii aflate pe rolul instanțelor, în care sunt contestate prevederi ale Legii nr. 360/2023.