 Ce scrie presa internațională despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Va trebui să găsească o cale de compromis între partidele profund divizate” | adevarul.ro
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Ce scrie presa internațională despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Va trebui să găsească o cale de compromis între partidele profund divizate”

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Desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României a atras atenția presei internaționale, care prezintă nominalizarea drept o nouă încercare de a pune capăt crizei politice începute în luna mai. Este pentru a patra oară când președintele Nicușor Dan desemnează un candidat pentru formarea Guvernului.

Desemnarea lui Luca Niculescu ca premier a atras atenția presei internaționale.
Desemnarea lui Luca Niculescu ca premier a atras atenția presei internaționale. Foto: Alexandru Dobre / Mediafax

AP: Niculescu, diplomat și fost jurnalist

Associated Press descrie nominalizarea drept a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a forma un Guvern și pune accent pe dificultatea noului premier desemnat de a obține sprijinul parlamentar necesar.

Agenția americană îl prezintă pe Luca Niculescu drept diplomat și fost jurnalist, în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Reuters: Presiunea economică se adaugă crizei politice

Reuters pune nominalizarea în contextul unei crize politice prelungite, care afectează și stabilitatea financiară a României. Agenția amintește că Niculescu este fost ambasador al României în Franța și coordonează în prezent procesul de aderare la OCDE.

Principala provocare rămâne însă aceeași: formarea unei majorități parlamentare care să susțină noul Cabinet.

POLITICO: Niculescu va trebui să găsească o cale de compromis între partidele profund divizate

POLITICO pune accent pe profilul tehnocrat și diplomatic al lui Luca Niculescu. Publicația descrie situația drept un blocaj politic care pune presiune asupra stabilității politice și economice a României și subliniază că principala provocare pentru Niculescu va fi să găsească o cale de compromis între partidele profund divizate.

Le Monde: Situație profund tensionată în România

Le Monde, care îl menționa pe Niculescu ca posibilă soluție tehnocrată încă înainte de desemnarea sa, relata că un astfel de profil ar putea facilita apropierea dintre partidele aflate în conflict. Publicația franceză descria însă situația politică din România drept una profund tensionată, într-un Parlament fragmentat și pe fondul posibilității organizării unor alegeri anticipate.

Anadolu: Niculescu va trebui să decidă dacă viitorul Guvern va avea o formulă politică sau una tehnocrată

Anadolu Agency (Turcia) subliniază că Luca Niculescu va trebui să decidă dacă viitorul Guvern va avea o formulă politică sau una tehnocrată, însă principala provocare rămâne obținerea sprijinului parlamentar. Agenția amintește că doi dintre candidații anteriori au fost respinși de Parlament, în timp ce al treilea nu a mai ajuns să fie supus votului.

EFE: „Independentul Luca Niculescu”

Agenția spaniolă EFE îl prezintă explicit drept „independentul Luca Niculescu” și subliniază că acesta nu are afiliere politică. Agenția evidențiază atât experiența sa de jurnalist și diplomat, cât și activitatea desfășurată în procesul de aderare a României la OCDE.

EFE notează și argumentul invocat de Nicușor Dan pentru alegerea lui Niculescu: profilul diplomatic al acestuia și experiența de a armoniza poziții diferite.

Miza nominalizării: o majoritate parlamentară

Nominalizarea vine la mai puțin de o săptămână după ce Parlamentul a respins Cabinetul propus de Siegfried Mureșan. Guvernul nu a întrunit numărul necesar de voturi, iar blocajul politic a continuat. În acest context, Nicușor Dan l-a prezentat pe Luca Niculescu drept persoana despre care consideră că are cele mai mari șanse să obțină o majoritate parlamentară și a subliniat urgența formării unui nou Guvern.

Relatările internaționale ajung la aceeași idee: profilul lui Luca Niculescu poate fi diferit de cel al candidaților precedenți, însă succesul său depinde de capacitatea de a negocia o majoritate în Parlament.

Președintele Nicușor Dan i-a transmis libertatea de a decide dacă viitorul Guvern va avea o formulă politică sau una tehnocrată, după discuțiile cu partidele. Niculescu a declarat, la rândul său, că prioritatea sa este construirea unei majorități parlamentare solide și menținerea direcției europene și euroatlantice a României.

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