Gigantul chinez din domeniul telecomunicațiilor Huawei a fost găsit vinovat marți, în cadrul unui amplu proces penal desfășurat în Statele Unite, pentru furt de secrete comerciale de la companii americane și inducerea în eroare a băncilor cu privire la activitățile sale din Iran.

Huawei, găsită vinovată în SUA de furt de secrete comerciale Foto: Shutterstock

Un juriu federal din Brooklyn a stabilit că Huawei este vinovată de 10 dintre cele 12 capete de acuzare formulate împotriva sa. Printre acestea se numără fraudă bancară, conspirație în vederea furtului de secrete comerciale și conspirație pentru fraudarea Statelor Unite.

Compania a fost achitată de acuzația de conspirație în vederea constituirii unei organizații criminale, care susținea că ar fi acționat ca o întreprindere infracțională, potrivit The Guardian.

Huawei, vizată de autoritățile americane de mai mulți ani

Huawei a fost vizată de mai mulți ani de autoritățile americane, care susțin că firma reprezintă un risc pentru securitatea națională. Washingtonul a îndemnat anterior mai multe state să nu utilizeze infrastructura companiei chineze pentru dezvoltarea noilor rețele mobile 5G. O decizie similară a fost luată și în România, unde Guvernul a respins, în martie 2024, solicitarea Huawei de a participa la dezvoltarea infrastructurii 5G, invocând riscurile la adresa securității naționale și obligațiile asumate de statul român în cadrul parteneriatelor internaționale.

Procurorul general adjunct al Statelor Unite, Todd Blanche, a declarat într-un comunicat publicat după pronunțarea verdictului că „nicio persoană sau companie nu este mai presus de lege”.

„Timp de decenii, Huawei și trei dintre filialele sale și-au desfășurat activitatea în Statele Unite bazându-se pe minciuni și furt”, a adăugat oficialul american.

Dosarul penal a fost deschis în 2018, iar în anul următor guvernul SUA a inclus Huawei pe o listă neagră comercială, măsură care i-a restricționat accesul la tehnologia americană.

Cu toate acestea, experții susțin că procesul nu a afectat în mod semnificativ activitatea companiei. Huawei și-a diversificat afacerile și a devenit un actor important în eforturile Chinei de dezvoltare a inteligenței artificiale.

Compania are peste 200.000 de angajați și desfășoară operațiuni în aproximativ 170 de țări.

Procesul a durat mai mult de două luni. Procurorii au audiat peste 60 de martori, în timp ce apărarea a chemat 15 martori.

Într-un comunicat, Huawei a susținut că acuzațiile pentru care a fost găsită vinovată nu au fundament juridic și a anunțat că va „întreprinde toate acțiunile legale necesare pentru a-și apăra drepturile și interesele”.

Dosarul care a declanșat o criză diplomatică între SUA, China și Canada

Cazul a ieșit la iveală în decembrie 2018, când Meng Wanzhou, directoarea financiară a Huawei și fiica fondatorului companiei, a fost reținută în Canada în baza unui mandat emis de autoritățile americane. Arestarea sa a declanșat o criză diplomatică în care au fost implicate Statele Unite, China și Canada.

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Meng fusese pusă sub acuzare în secret pentru că ar fi indus în eroare un reprezentant al băncii HSBC cu privire la activitățile Huawei din Iran. Potrivit procurorilor americani, informațiile false ar fi permis companiei să efectueze tranzacții în dolari cu Iranul, încălcând sancțiunile impuse de SUA.

Directoarea financiară a Huawei a contestat extrădarea în Statele Unite timp de aproape trei ani. În cele din urmă, a încheiat un acord de amânare a urmăririi penale și s-a întors în China, unde a fost întâmpinată ca un erou. Ulterior, acuzațiile împotriva sa au fost retrase.

Actul de acuzare din 2018 susținea că Huawei a indus în eroare băncile HSBC, Standard Chartered și BNP Paribas cu privire la relațiile sale comerciale cu Iranul.

În 2020, procurorii au adăugat noi acuzații, inclusiv aceea că Huawei ar fi conspirat timp de două decenii pentru a fura secrete comerciale de la companii americane din domeniul tehnologiei.

Acuzațiile privind furtul tehnologiilor Cisco, Quintel și CNEX

În timpul procesului, procurorii au încercat să demonstreze că Huawei a furat codul-sursă dezvoltat de Cisco Systems pentru routerele sale, tehnologia de antene a companiei de telecomunicații wireless Quintel și a încercat să obțină acces la o placă de circuite proiectată de compania de semiconductori CNEX, prin intermediul unui profesor.

Juraților le-a fost prezentată o înregistrare video despre care procurorii au susținut că arată un angajat Huawei în timp ce introduce în rucsac o componentă a unui robot de testare dezvoltat de T-Mobile.

De asemenea, aceștia au aflat despre un inginer Huawei care ar fi intrat pe ascuns în standul companiei Fujitsu, în timpul unui târg comercial, pentru a fotografia un dispozitiv.

Procurorii le-au prezentat juraților și o declarație anexată acordului de amânare a urmăririi penale încheiat de Meng Wanzhou, în care aceasta recunoștea că firma desfășurase în mod ilegal activități comerciale în Iran.

Meng nu a depus mărturie în proces. În schimb, a fost audiat un reprezentant HSBC cu care aceasta se întâlnise în 2013.

Apărarea susține că băncile știau despre afacerile Huawei din Iran

Avocații companiei au susținut că HSBC și celelalte bănci cunoșteau activitățile Huawei din Iran și că, în realitate, concurau pentru a obține contracte cu firma chineză.

Brian Heberlig, avocatul Huawei, i-a acuzat pe procurori, în pledoaria finală, că au selectat în mod convenabil câteva incidente disparate pentru a susține teoria unei conspirații desfășurate pe parcursul a 20 de ani.

Acesta a afirmat că succesul Huawei s-a bazat pe „muncă asiduă, inovație și investiții în cercetare și dezvoltare”.