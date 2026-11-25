Dronele ucrainene au atacat în noaptea de 24 spre 25 noiembrie două dintre cele mai importante rafinării de petrol din regiunea rusă Samara, provocând incendii la ambele obiective. Autoritățile regionale au anunțat că 145 de drone au fost interceptate în zonă și că o persoană a murit.

La rafinăria Sizran a izbucnit un incendiu de amploare Foto: X@Osinttechnical

Atacurile au vizat rafinăriile Sizran și Kuibîșev, ambele deținute de gigantul petrolier rus Rosneft, potrivit imaginilor analizate de publicația independentă rusă Astra.

La rafinăria Sizran a izbucnit un incendiu de amploare. Instalația are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 8,9 milioane de tone de țiței.

Un alt incendiu a fost semnalat la rafinăria Kuibîșev, situată în orașul Samara, care poate procesa anual aproximativ șapte milioane de tone de petrol.

Guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedoriscev, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană și echipele mobile de intervenție au doborât 145 de drone deasupra regiunii. Oficialul a confirmat moartea unei persoane și existența unor pagube, fără să ofere detalii, precum și întreruperi ale alimentării cu energie electrică în anumite zone.

Locuitorii au relatat că au auzit explozii puternice. Unii au criticat autoritățile pentru faptul că alerta aeriană a fost emisă abia la aproximativ o oră după începerea atacului.

Ambele rafinării au mai fost vizate de atacuri ucrainene.

Rafinăria Sizran a fost lovită la 15 septembrie, când au fost avariate o instalație principală de procesare a țițeiului și mai multe spații de depozitare, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Ulterior, activitatea rafinăriei a fost suspendată.

Rafinăria Kuibîșev a fost atacată la 22 septembrie. Imaginile satelitare au arătat atunci rezervoare de depozitare cuprinse de flăcări.

Canalele ucrainene de monitorizare au relatat și despre posibile lovituri asupra rafinăriei Novokuibîșevsk și a unei stații liniare de producție și distribuție a companiei Transneft din regiunea Samara. Au fost semnalate explozii în apropierea ambelor obiective, însă, la momentul publicării informațiilor, nu existau imagini care să confirme eventualele pagube.

Atacurile ucrainene afectează capacitatea de rafinare a Rusiei

Raidul din noaptea de 24 spre 25 noiembrie face parte dintr-o campanie tot mai intensă a Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești.

Forțele armate ucrainene au lovit 16 rafinării din Rusia de la începutul lunii noiembrie. Unele instalații și-au suspendat activitatea, în timp ce altele au fost nevoite să reducă volumele de producție.

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Potrivit unor surse din industrie citate de Reuters, volumele de petrol procesate de rafinăriile rusești au scăzut cu 45% în primele trei săptămâni ale lunii noiembrie.

Producția internă acoperă în prezent doar 60-65% din cererea de benzină a Rusiei, potrivit expertului în energie Vakulenko. Chiar și în condițiile importurilor, deficitul ar putea ajunge la 25-30% din consum.

Putin cere extinderea industriei petroliere în Siberia și Orientul Îndepărtat

În contextul atacurilor repetate asupra infrastructurii de rafinare din vestul Rusiei, președintele Vladimir Putin a cerut companiilor petroliere să își extindă capacitățile de procesare în Siberia și în Orientul Îndepărtat.

La o reuniune consacrată dezvoltării sectorului energetic rus, desfășurată la 24 noiembrie, liderul de la Kremlin a spus că regiunile estice trebuie să beneficieze de o atenție deosebită în dezvoltarea industriei de rafinare și petrochimie.

„O atenție specială trebuie acordată dezvoltării rafinării petrolului și a industriei petrochimice în estul țării, precum și extinderii capacităților industriale ale acestei regiuni strategice pentru Rusia”, a declarat Putin, potrivit transcrierii oficiale publicate de Kremlin.

Președintele rus a recunoscut că piața internă a produselor petroliere continuă să se confrunte cu dificultăți. El a acuzat Ucraina că atacă în continuare rafinăriile rusești, în pofida a ceea ce a descris drept o solicitare directă a președintelui american Donald Trump de a opri aceste operațiuni.

„Autoritățile de la Kiev nu dau ascultare unor astfel de recomandări. Totul continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a afirmat liderul rus.

Dronele ucrainene au atacat rafinăriile rusești de peste 110 ori de la începutul anului 2026. Până în prezent, doar câteva instalații din Siberia de Est și Orientul Îndepărtat au rămas neatinse.

Printre acestea se numără rafinăria Angarsk, din regiunea Irkuțk, rafinăriile Komsomolsk și Habarovsk, din regiunea Habarovsk, rafinăria Aciinsk, din regiunea Krasnoiarsk, și rafinăria Iaiski, din regiunea Kemerovo.

În schimb, pagubele provocate rețelei de rafinare din vestul și centrul Rusiei continuă să se acumuleze.

Rafinăria NORSI, din regiunea Nijni Novgorod, instalația YANOS, din Iaroslavl, și rafinăria Novokuibîșevsk, deținută de Rosneft, și-au suspendat procesarea țițeiului.

Rafinăria din Reazan, care asigură o parte importantă din aprovizionarea Moscovei și a regiunii înconjurătoare, și-a pierdut 90% din capacitatea de procesare.

Rafinăriile din Omsk, cea mai mare din Rusia, și Volgograd au pierdut fiecare aproximativ jumătate din capacitatea de procesare.

KINEF, situată în Kiriși, regiunea Leningrad, și a doua cea mai mare rafinărie din Rusia în funcție de volumul procesat, funcționează la doar o treime din capacitate, potrivit estimărilor RAND Corporation, un institut de cercetare cu sediul în Statele Unite.

Atacurile repetate asupra infrastructurii petroliere ridică astfel probleme tot mai mari pentru industria energetică rusă, în timp ce Kremlinul încearcă să mute o parte din capacitățile de producție și procesare către regiunile estice ale țării.