Agenția Centrală de Informații (CIA) a Statelor Unite și cel puțin alte două servicii de informații americane au descoperit recent o intruziune cibernetică, în urma căreia au fost divulgate o parte dintre informațiile lor neclasificate, scrie The New York Times, care citează oficiali americani și alte persoane familiarizate cu incidentul.

Sistemele CIA au fost piratate folosind instrumentul de inteligență artificială Artex Foto: Arhiva

Potrivit surselor publicației, atacul a vizat un sistem informatic utilizat pentru analiza informațiilor din surse deschise. Rețeaua identifică date cu valoare pentru activitatea de intelligence în materiale publice, care nu sunt clasificate.

Deocamdată nu se știe exact ce informații au reușit să acceseze atacatorii. Sursele citate susțin însă că datele clasificate nu au fost compromise.

Pe lângă CIA, atacul ar fi afectat Agenția Națională de Informații Geospațiale (NGA) și Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI). Una dintre persoanele familiarizate cu situația a declarat că problema a fost deja remediată.

Atacatorii au folosit un instrument de hacking bazat pe inteligență artificială, denumit Artex

Potrivit unor surse, atacatorii au folosit un instrument de hacking bazat pe inteligență artificială, denumit Artex. Acesta a fost dezvoltat de un inginer chinez și lansat la începutul acestui an.

De atunci, cercetătorii în domeniul securității cibernetice au asociat instrumentul cu zeci de atacuri împotriva unor companii din întreaga lume, inclusiv din Japonia și Coreea de Sud.

Oficiali americani și experți în securitate afirmă că instrumentul a devenit disponibil public în iulie și fusese conceput inițial pentru a ajuta organizațiile să își consolideze apărarea cibernetică. Ulterior, însă, acesta a fost adaptat și utilizat de atacatori pentru a compromite sisteme informatice.

Anchetatorii nu au stabilit cine se află în spatele atacului asupra rețelelor serviciilor de informații americane. Totuși, unele indicii preliminare, inclusiv utilizarea Artex, sugerează că ar putea fi implicate grupări din China, au declarat două surse citate de publicație.

Oficiali occidentali susțin că serviciile de informații chineze și o rețea extinsă de contractori desfășoară de mai mulți ani atacuri cibernetice împotriva instituțiilor guvernamentale și companiilor americane. Beijingul respinge în mod regulat aceste acuzații.

Ce informații pot fi obținute din surse deschise

Informațiile din surse deschise, cunoscute în domeniul intelligence drept OSINT, pot include volume mari de date disponibile comercial, conținut publicat pe rețelele sociale, imagini satelitare și alte materiale accesibile pe internet.

O mare parte dintre aceste informații sunt disponibile publicului larg. Altele sunt furnizate contra cost de companii specializate în colectarea și comercializarea datelor.

Aceste informații pot avea o valoare analitică importantă, în special atunci când sunt corelate cu alte seturi de date. Serviciile de informații le pot combina, de asemenea, cu informații obținute prin alte mijloace pentru a formula evaluări și concluzii operative.

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Intruziunile cibernetice în sistemele instituțiilor federale americane nu sunt neobișnuite. Cu toate acestea, mai multe agenții au descoperit recent accesări neautorizate ale unor sisteme informatice, ceea ce a amplificat îngrijorările în rândul actualilor și foștilor angajați ai serviciilor de informații.

Oficialii și celelalte persoane familiarizate cu incidentul au acceptat să vorbească sub protecția anonimatului. Un reprezentant al Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații a declarat însă că nu au existat perturbări ale funcționării sistemelor critice.

Incidentul are loc în contextul unei serii de probleme tehnice care au afectat recent mai multe instituții americane. Printre acestea s-a numărat și întreruperea, timp de câteva zile, a funcționării rețelei interne clasificate a Agenției Naționale de Securitate (NSA), săptămâna trecută.

Oficialii și reprezentanții companiilor implicate au precizat că aceste defecțiuni nu au fost provocate de atacuri cibernetice.

Problemele au alimentat însă îngrijorările publicului american. Oficialii SUA avertizează că, în anumite situații, instrumentele de inteligență artificială pot identifica vulnerabilități în programele informatice, care trebuie remediate urgent.

În cazul de față, se pare că un hacker a obținut acces neautorizat la cel puțin un sistem informatic guvernamental.

Mai multe instituții americane, vizate de incidente cibernetice

Atacul asupra serviciilor de informații este cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate informatică descoperite în ultima perioadă în instituțiile guvernamentale americane.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a confirmat că Centrul Național de Informații Criminalistice al FBI a fost compromis recent.

Baza de date este utilizată la nivel național de instituțiile de aplicare a legii, locale, regionale și federale, pentru schimbul de informații despre persoanele suspectate de comiterea unor infracțiuni.

Tot săptămâna trecută, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite a identificat un incident de securitate cibernetică, în urma căruia a fost necesară dezactivarea temporară a unor aplicații interne, a declarat un angajat al instituției.

Jay Clayton, directorul Serviciilor Naționale de Informații, pe care Trump l-a numit recent și în funcția de director interimar pentru securitate cibernetică, a participat duminică la mai multe emisiuni televizate, în încercarea de a calma temerile publicului.

Intervențiile sale au avut loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari provocate de recentele probleme tehnice, inclusiv de suspendarea la nivel național a zborurilor înregistrată în cursul acestei luni.

Întrebat în repetate rânduri despre compromiterea recentă a bazei de date a FBI, Clayton a afirmat că astfel de incidente sunt frecvente și că nu există motive de alarmă.

„Tentativele de acces neautorizat în sistemele informatice și incidentele cibernetice fac de mult timp parte din economia americană și din viața americană”, a declarat acesta.