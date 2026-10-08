Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după discuția cu premierul desemnat Luca Niculescu, că social-democrații sunt dispuși să participe la viitoarea guvernare, însă partidul pune mai multe condiții.

Concret, PSD cere schimbarea direcției economice și formarea unei majorități politice asumate și transparente.

Liderul PSD Sorin Grindeanu Foto: GEORGE CALIN

„Le cataloghez constructive cu prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu. Aceste discuții s-au axat pe două componente, o componentă economică și cea politică”, a declarat liderul PSD.

În ceea ce privește componenta economică, Grindeanu a spus că PSD i-a transmis lui Luca Niculescu încă de la început ce își dorește și a subliniat că schimbarea direcției economice este condiția partidului pentru acordarea oricărui sprijin politic.

„Noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu ceea ce ne dorim: schimbarea direcției economice, este condiția PSD pentru orice sprijin politic”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului social-democrat, premierul desemnat le-a dat asigurări că ideile esențiale din programul PSD vor fi reflectate în programul viitorului Guvern.

„Domnul prim-ministru desemnat ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem soluțiile pentru oameni și pentru economie”, a spus Grindeanu.

De asemenea, potrivit acestuia, PSD este dispus să participe activ la discuțiile privind programul de guvernare până la finalizarea acestuia.

„Ne-am arătat disponibilitatea noastră ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă într-un dialog continuu până la definitivarea acestui program”, a mai declarat președintele PSD.

Grindeanu cere o majoritate asumată

Liderul PSD a precizat că a doua componentă a discuțiilor a fost cea politică. Acesta a subliniat că PSD își dorește o majoritate asumată și a subliniat că social-democrații nu negociază intrarea la guvernare doar pentru obținerea unor funcții.

„Din start i-am spus că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a transmis totodată un apel către PNL și UDMR pentru construirea unei majorități parlamentare transparente. „Fac un apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare”, a spus Sorin Grindeanu.

PSD nu susține un guvern tehnocrat

Totodată, Sorin Grindeanu a precizat și că PSD nu susține varianta unui Guvern tehnocrat. Social-democrații consideră că viitorul Executiv trebuie să fie rezultatul unei soluții politice asumate.

„Nu susținem varianta guvernului tehnocrat. Trebuie să existe o soluție politică asumată”, a mai spus liderul PSD.

Grindeanu a avertizat că PSD nu va susține formarea noului Guvern dacă partidul nu se va regăsi în proiectul economic și dacă celelalte partide nu își vor asuma clar formarea unei majorități.

„Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună nu acestui demers politic”, a declarat Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat Luca Niculescu a început joi, 8 octombrie, consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare. Primele întâlniri sunt programate cu PSD, PNL și UDMR și vor avea loc la sediile formațiunilor politice.