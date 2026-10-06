Luca Niculescu, mesaj pentru partide după nominalizarea ca premier: „Sunt deschis la discuții și respect ideile bune”

Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, anunță că va discuta cu partidele pentru a obține sprijinul necesar formării noului Guvern. El spune că este „deschis la discuții” și respectă „ideile bune, indiferent de unde vin”.

Premierul desemnat Luca Niculescu Foto: GEORGE CALIN

„În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității”, a transmis Luca Niculescu, pe Facebook.

Premierul desemnat afirmă că experiența acumulată în procesul de aderare la OCDE i-a arătat că reformele trebuie construite pe baza datelor și a realității din teren.

„Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni. Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii”, a subliniat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a vorbit și despre importanța unui consens politic în jurul unor obiective majore pentru România. El a dat drept exemplu chiar procesul de aderare la OCDE, în care partidele politice au susținut împreună un obiectiv național.

„Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm”, a spus Niculescu.

Premierul desemnat speră ca aceeași deschidere să existe și în negocierile pentru formarea noului Guvern.

„Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a afirmat Luca Niculescu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni, 5 octombrie, pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru funcția de prim-ministru, după o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a explicat că a ales persoana despre care consideră că are cele mai mari șanse să obțină sprijinul unei majorități parlamentare.

„Alegerea a venit în urma consultărilor. Am ales persoana cu cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că premierul desemnat va avea libertatea de a negocia cu partidele și de a stabili formula viitorului Executiv.

Marți, 6 octombrie 2026, Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.

Biroul Permanent Național al PSD se reunește marți, 6 octombrie, de la ora 14.00, la sediul central al partidului pentru a analiza desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.