Ascensiune neașteptată în mediul online: ce partid a câștigat atenția publicului în ultima săptămână

Analiza NewsVibe arată că USR și AUR înregistrează cea mai mare creștere a mențiunilor în spațiul online în ultima săptămână, semnalând o intensificare a activității politice și o repoziționare în atenția publicului.

Conform datelor extrase de platforma NewsVibe, asistăm la un moment de creștere a mențiunilor despre partide, precum și a impactului lor estimat, după două intervale de scădere continuă. Dinamizarea agendei politice se reflectă și în mediatizarea partidelor în sursele online cele mai relevante, relatează Informat.

Campania pentru alegerile de la București se apropie de final, iar cei mai importanți candidați își intensifică aparițiile publice. Dezbaterea electorală a căpătat tonuri tot mai conflictuale, iar sondajele de opinie recente au alimentat discuțiile privind rezultatul final. În paralel, Guvernul s-a confruntat cu demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), ca urmare a acuzațiilor apărute în presă referitoare la elemente din CV. Totodată, Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe o propunere de proiect privind pensionarea magistraților.

În rândul opoziției, George Simion a fost reconfirmat ca președinte al AUR de către Congresul partidului, iar acesta a organizat un marș la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României, atrăgând vizibilitate atât pentru el, cât și pentru formațiunea sa.

Analiza NewsVibe relevă că USR și AUR au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de mențiuni, aproape 49% pentru USR și peste 35% pentru AUR. PSD a înregistrat creșteri moderate, în timp ce PNL și UDMR au scăzut. Creșterea semnificativă a numărului de mențiuni despre USR urcă acest partid în vârful topului, după foarte multe luni, notează analiza.

Față de săptămâna precedentă, numărul de mențiuni despre partide a crescut cu aproape 1.000, iar impactul estimat cu peste 15 milioane. Pentru prima dată după mult timp, mențiunile despre USR nu sunt doar cele mai numeroase, ci au și cel mai mare impact estimat, semnalând o repoziționare vizibilă în atenția publicului online. Deși partidele din coaliție continuă să dețină peste 90% din totalul mențiunilor, impactul lor estimat a coborât sub acest prag, indicând o diversificare a atenției surselor cu influență ridicată.

Analiza semantică de rețea a conversațiilor online evidențiază mai multe zone tematice. USR domină discuțiile legate de Ionuț Moșteanu și subiecte precum problema apei potabile din Prahova și Dâmbovița, implicând figuri precum Nicușor Dan, Dominic Fritz și Ilie Bolojan. PNL apare în jurul candidaturilor pentru Primăria Capitalei, cu nume precum Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, iar PSD rămâne asociat discuțiilor despre relația cu guvernarea. Totodată, AUR este vizibil în contextul reconfirmării lui George Simion și evenimentelor organizate de partid cu ocazia Zilei Naționale.

Analiza tonului conversațiilor online arată că USR și PSD generează cel mai mult conținut negativ, influențat pentru USR de cazul lui Moșteanu și problemele legate de furnizarea apei potabile, iar pentru PSD de dezbaterile contradictorii cu partenerii de guvernare. Candidații pentru Primăria Capitalei apar în contexte mixte, atât pozitive, cât și negative, reflectând polarizarea opiniei publice.

Această dinamică confirmă faptul că vizibilitatea și impactul online al partidelor politice românești rămân puternic polarizate, iar capacitatea de a genera subiecte relevante este esențială pentru menținerea atenției publicului în perioada preelectorală.

Deși partidele din coaliție continuă să dețină peste 90% din totalul mențiunilor, impactul estimat al acestora a scăzut, indicând o atenție mai mare acordată opoziției în sursele cu influență ridicată. Totodată, diferențele dintre primul și ultimul partid clasat rămân mari, reflectând polarizarea atenției publice și capacitatea inegală a partidelor de a genera subiecte de interes.