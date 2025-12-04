search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ascensiune neașteptată în mediul online: ce partid a câștigat atenția publicului în ultima săptămână

0
0
Publicat:

Analiza NewsVibe arată că USR și AUR înregistrează cea mai mare creștere a mențiunilor în spațiul online în ultima săptămână, semnalând o intensificare a activității politice și o repoziționare în atenția publicului.

Ce partid a câștigat atenția publicului în ultima săptămână FOTO: Arhivă
Ce partid a câștigat atenția publicului în ultima săptămână FOTO: Arhivă

Conform datelor extrase de platforma NewsVibe, asistăm la un moment de creștere a mențiunilor despre partide, precum și a impactului lor estimat, după două intervale de scădere continuă. Dinamizarea agendei politice se reflectă și în mediatizarea partidelor în sursele online cele mai relevante, relatează Informat.

Campania pentru alegerile de la București se apropie de final, iar cei mai importanți candidați își intensifică aparițiile publice. Dezbaterea electorală a căpătat tonuri tot mai conflictuale, iar sondajele de opinie recente au alimentat discuțiile privind rezultatul final. În paralel, Guvernul s-a confruntat cu demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), ca urmare a acuzațiilor apărute în presă referitoare la elemente din CV. Totodată, Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe o propunere de proiect privind pensionarea magistraților.

În rândul opoziției, George Simion a fost reconfirmat ca președinte al AUR de către Congresul partidului, iar acesta a organizat un marș la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României, atrăgând vizibilitate atât pentru el, cât și pentru formațiunea sa.

Analiza NewsVibe relevă că USR și AUR au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de mențiuni, aproape 49% pentru USR și peste 35% pentru AUR. PSD a înregistrat creșteri moderate, în timp ce PNL și UDMR au scăzut. Creșterea semnificativă a numărului de mențiuni despre USR urcă acest partid în vârful topului, după foarte multe luni, notează analiza.

Față de săptămâna precedentă, numărul de mențiuni despre partide a crescut cu aproape 1.000, iar impactul estimat cu peste 15 milioane. Pentru prima dată după mult timp, mențiunile despre USR nu sunt doar cele mai numeroase, ci au și cel mai mare impact estimat, semnalând o repoziționare vizibilă în atenția publicului online. Deși partidele din coaliție continuă să dețină peste 90% din totalul mențiunilor, impactul lor estimat a coborât sub acest prag, indicând o diversificare a atenției surselor cu influență ridicată.

Top 5 partide după volumul de mențiuni în sursele relevante online și social media FOTO: Infornat.ro
Top 5 partide după volumul de mențiuni în sursele relevante online și social media FOTO: Infornat.ro

Analiza semantică de rețea a conversațiilor online evidențiază mai multe zone tematice. USR domină discuțiile legate de Ionuț Moșteanu și subiecte precum problema apei potabile din Prahova și Dâmbovița, implicând figuri precum Nicușor Dan, Dominic Fritz și Ilie Bolojan. PNL apare în jurul candidaturilor pentru Primăria Capitalei, cu nume precum Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, iar PSD rămâne asociat discuțiilor despre relația cu guvernarea. Totodată, AUR este vizibil în contextul reconfirmării lui George Simion și evenimentelor organizate de partid cu ocazia Zilei Naționale.

Analiza tonului conversațiilor online arată că USR și PSD generează cel mai mult conținut negativ, influențat pentru USR de cazul lui Moșteanu și problemele legate de furnizarea apei potabile, iar pentru PSD de dezbaterile contradictorii cu partenerii de guvernare. Candidații pentru Primăria Capitalei apar în contexte mixte, atât pozitive, cât și negative, reflectând polarizarea opiniei publice.

Această dinamică confirmă faptul că vizibilitatea și impactul online al partidelor politice românești rămân puternic polarizate, iar capacitatea de a genera subiecte relevante este esențială pentru menținerea atenției publicului în perioada preelectorală.

Deși partidele din coaliție continuă să dețină peste 90% din totalul mențiunilor, impactul estimat al acestora a scăzut, indicând o atenție mai mare acordată opoziției în sursele cu influență ridicată. Totodată, diferențele dintre primul și ultimul partid clasat rămân mari, reflectând polarizarea atenției publice și capacitatea inegală a partidelor de a genera subiecte de interes.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Primul 11 al FCSB la derby-ul cu Dinamo! Echipă total schimbată față de meciul cu UTA Arad. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
antena3.ro
image
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Tipuri de pensie în România și modul în care se calculează veniturile la fiecare categorie după noua lege a pensiilor
playtech.ro
image
Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție: „Ai rămas cu ceva de la el”. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare tectonică a zguduit România în această dimineață! Zona neobișnuită în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Un nou venit pentru pensionari. Se pregătește modificarea legii pensiilor DOCUMENT
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!