Cum a fost primită în rândul alegătorilor invitația lui Drulă pentru Ana Ciceală

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, i-a făcut o propunere publică Anei Ciceală, contracandidata-surpriză din sondaje: să facă împreună echipă la PMB. Ana Ciceală candidează din partea SENS, un partid popular printre tineri, iar ultimul sondaj publicat o plasa la 7% intenție de vot. Deși din partea acesteia nu a venit până acum niciun răspuns, propunerea a stârnit o mulțime de reacții pe internet.

,,Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată, (…) mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”, a spus Cătălin Drulă în timpul unui interviu la RFI România.

Acesta a adăugat că știe programul candidatei SENS și că proiectele lor pentru Capitală se aseamănă.

,,Eu respect dreptul oricui de a candida. De altfel, din programul Anei Ciceală, foarte multe lucruri se regăsesc în programul nostru. Avem un capitol în programul nostru despre locuirea accesibilă, care pentru mine e foarte important, tinerii trebuie să-și permită un apartament în acest oraș și avem o serie de măsuri foarte concrete, începând de la o reorganizare a Administrației Fondului Imobiliar, care are mii de apartamente în oraș, care în momentul de față sunt date pe criterii netransparente pilelor de partid, multe. E adevărat, sunt și cazuri sociale și acolo unde sunt cazuri sociale, ele rămân, dar vrem să facem o reorganizare și să le punem pe această piață pentru tineri, la niște chirii rezonabile, pe un timp, să spunem, de cinci ani, după care să-i ajutăm prin niște credite cu dobânda subvenționată de Primărie. La fel, în zona de dezvoltare, vreau să finalizăm urgent Planul Urbanistic General, pentru a construi, avem nevoie de fond locativ nou. (...) Alte politici, pe zona de transport public alternativ, pe zona verde, toate astea sunt în comun în programul pe care-l are și Ana Ciceală”.

Întrebat de moderator dacă astfel îi cere Anei Ciceală să se retragă din cursă, Cătălin Drulă a răspuns: ,,Nu-mi permit să cer nimănui asta, dar mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”.

Reacțiile celor care urmează să voteze

Subiectul a fost dezbătut și pe platforma Reddit.

,,Daca era rațională, ăsta ar fi trebuit să fie obiectivul real al lu Ciceală. De câștigat nu va câștiga niciodată", a scris cineva.

Alții au spus că nu înțeleg fragmentarea partidelor cu viziuni asemănătoare, în contextul în care și Ana Ciceală a făcut parte din USR.

„N-am înțeles niciodată de ce există USR și patru-cinci USR-uri mai mici. De la politicienii vechi nu am așteptări. Ei fug de-o viață după ciolan. Dar pare că și noii politicieni fac aceleași lucruri. Toți vor să fie președinți de partid, toți vor să fie nr. 1. Nimeni nu mai vrea să fie om de echipă. USR, SENS, DREPT, REPER, PLUS, în mare măsură, se ghidează după aceleași principii. Păi și nu-și pot rezolva opiniile divergente astfel încât să fie un singur partid care chiar să conteze?”, a scris cineva.

Răspunsul de la alt utilizator a fost: ,,Pentru că USR din start a fost un amalgam de oameni cu varii idei și ideologii. Din aceeași cauză s-au și despărțit și au înființat diverse partide, ceea ce nu e deloc rău, părerea mea. USR de azi nu e același USR de acum 10 ani".

Mulți au comentat că Ana Ciceală nu ar trebui să se retragă și au condamnat exprimarea lui Cătălin Drulă:

,,Da, că sari in sus de fericire când unul îți propune “o mână întinsă”. Da pe dinafară respectul din el";

,,Ciceală nu controlează votanții, cred că o mare majoritate nu se vor mai duce la vot dacă se retrage. Apoi posibil să mai agațe și Ciucu o parte. Rezultatul ar fi că și-ar dezamăgi puternic votanții, care nu se vor mai simți reprezentați, și-ar distruge șansele să facă ceva pe viitor, plus că ar afecta și partidul";=.

Alții au analizat perspectiva partenertiatului.

,,Problema e că orice pact între Ciceală și Drulă nu ar valora nimic după alegeri. SENS nu are consilieri, iar PSD, PNL, PUSL și AUR pot vota împotriva primarului și să blocheze orice numire. Singurul post mai ok ar putea fi cel de city manager, dar nu știu câtă putere ar avea", a scris cineva.

Mulți cred însă procentele din sondaje nu ar trebui să determine candidații să renunțe. Și încurajează perseverența, la del ca în cazul lui Nicușor Dan, care a candidat de mai multe ori înainte să devină primar general:

„O susțin pe Ciceală și nu e vorba de pragmatism. Ciceală și Drulă au alte programe, alte viziuni și alt electorat. Ciceală nu se retrage; dacă pierde, ea va construi către o eventuală victorie în 2029 sau 2034. Și ca susținător, o încurajez să facă asta chiar și cu pericolul Băluță. Dacă Drulă și Ciucu nu se pot înțelege, că de fapt ei sunt pe același culoar, e treaba lor.”

,,Și de Nicusor se credea că nu o să câștige niciodată";

,,Atunci ce rost ar mai avea să candideze oricine, inclusiv Nicușor în 2012? Oprescu era cotat cu 60% atunci, fix ca Negoiță în 2020"

Unii dintre comentatori s-au gândit la posibilitatea unor suprize la aceste alegeri:

,,S-ar putea să aibă o mare, dar MARE surpriză și să iasă sub Ciceală", a scris cineva despre Cătălin Drulă.

,,Prediction: Drulă o să ia sub Ciceală la PMB", sună un alt comentariu. La care un alt utilizator a răspuns: ,,Prediction: Ciceală o să ia sub 7%; una este să intenționezi să votezi, alta este să ieși să o faci.”