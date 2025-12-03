search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Reacția lui Daniel Băluță la sondajul care o plasează pe Anca Alexandrescu la egalitate cu el: „Orașul ăsta nu e un platou de televiziune, ci un șantier”

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Un sondaj realizat de AtlasIntel pentru HotNews o poziționează pe Anca Alexandrescu ajunge aproape de Daniel Băluță în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei. 

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea

Pentru prima dată, Anca Alexandrescu apare practic la egalitate cu Daniel Băluță, conform sondajului AtlasIntel: 23,3% - Băluță, 23,2% - Alexandrescu. Alte sondaje interne ale candidaților, precum Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă, confirmă o creștere a candidatei AUR, chiar dacă nu la nivelul prezentat în acest studiu.

Întrebat dacă se teme de posibila pierdere a voturilor PSD către Alexandrescu, Băluță a declarat pentru HotNews că nu vede oamenii ca pe niște voturi care se mută de la o tabără la alta: „Sincer, nu mă gândesc la oameni ca la niște voturi care se mută dintr-o parte în alta. În realitate, oamenii pierd același timp în trafic, stau în aceleași ambuteiaje, au aceleași facturi, aceleași griji pentru copiii lor. Asta e viața de zi cu zi, nu ce vedem la televizor”.

Întrebarea care contează, spune Băluță, nu este cine de la cine ia voturi, ci „cine poate ține orașul în picioare, fără să-l transforme într-un scandal permanent”.

„Radicalismul nu este o problemă a unei singure tabere, există peste tot, iar eu refuz să intru aici - singurul meu obiectiv este să scot Bucureștiul din haos, pentru că orașul ăsta nu e un platou de televiziune, ci un șantier în care trebuie muncit din prima zi”, a adăugat el.

„Prin muncă se iese din haos, nu prin vorbe”

Băluță subliniază că temerea lui nu este legată de cine îi ia voturi, ci de posibilitatea ca orașul să fie haotic. „Traficul este la fel pentru toți, facturile la fel, spitalele la fel. Eu nu le cer să fie «de partea mea». Le cer doar să judece după ce văd: dacă un primar care a depășit blocaje, a știut să atragă bani, să țină oamenii la un loc și să ducă proiectele până la capăt poate fi o soluție și pentru tot orașul”.

El spune că Bucureștiul e complicat și nu este loc de experimente: „Chiar nu mai e timpul pentru încercări și pentru cineva care să învețe administrație pe spatele bucureștenilor. În fiecare zi se blochează sau se strică ceva: un tramvai, o conductă, o licitație, un spital. Trebuie să știi ce să faci din prima zi, nu după ce înveți din mers”.

Băluță se bazează pe experiența sa de nouă ani ca primar de sector: „Am reușit să pun la aceeași masă oameni care nu erau deloc de acord între ei, am atras 5 miliarde de euro fonduri europene și am dus proiectele până la capăt”.

Despre radicalism și extremism

Referitor la radicalism, Băluță explică că „discursul radical a venit din mai multe direcții” și că „extremismul apare atunci când fiecare e convins că doar el are dreptate și că totul trebuie făcut prin confruntare. Am văzut ce înseamnă administrația dusă doar în zona de conflict, am avut contracandidați în Sectorul 4 care nu au venit cu niciun proiect concret. Am avut parte de blocaje”.

Dacă m-aș fi oprit atunci, n-am fi avut nici jumătate din ce vedeți în Sectorul 4. Din scandal se nasc aplauze pe moment. Din muncă se nasc școli, parcuri și spitale. Extremismul începe să piardă exact în momentul în care oamenii se uită mai mult la ce îi leagă decât la ce îi desparte și ajung să aibă rezultate împreună”, a mai spus el.

