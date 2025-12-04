Criza apei de la Paltinu putea fi evitată. ANAR: „Toți factorii implicați știau că exista un risc iminent”

Situația de criză privind furnizarea apei potabile în județele Prahova și Dâmbovița putea fi gestionată mai eficient, susțin reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR). Potrivit Anei-Maria Agiu, specialist relații publice la ANAR, „toți factorii implicați, inclusiv UAT-urile și operatorul de apă, au luat la cunoștință faptul că exista un risc iminent”. Ea a precizat că, în teorie, un bazin de apă curată ar fi putut asigura consumul populației chiar pentru 3-4 zile.

„Având în vedere că vorbim despre o situație de criză, nu putem spune că nu este nimeni de vină. Cu siguranță, fiecare dintre instituțiile implicate și responsabile poartă partea ei de vină”, a declarat Ana-Maria Agiu la Digi24. Aceasta a subliniat că organele de control ale statului vor evalua situația și vor identifica eventualele greșeli sau persoane responsabile.

Reprezentantul ANAR a explicat că, în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din 22 octombrie și 6 noiembrie, toate instituțiile implicate, inclusiv primăriile și operatorul de apă, au fost informate despre riscul iminent de întrerupere a alimentării cu apă potabilă. „Fiecare primărie trebuia să aibă la nivel local un plan pentru situații de urgență, care să includă surse alternative de alimentare cu apă și mijloace de intervenție”, a afirmat Ana-Maria Agiu.

Problemele operatorului ESZ Prahova

Specialistul ANAR a explicat că operatorul ESZ Prahova, responsabil de tratarea apei din lacul Paltinu, nu se află în subordinea ANAR. „ABA Buzău-Ialomița este în subordinea Apelor Române, dar ESZ Prahova este o societate comercială care acționează liber pe piață, ca orice alt operator care are venituri proprii. ANAR este acționar majoritar și trebuie să demareze investiții de mare anvergură pentru mijloacele fixe care se află în proprietatea sa și pe care ESZ Prahova le exploatează”, a explicat Agiu.

Ea a adăugat că operatorul avea obligația să întrețină și să repare echipamentele, inclusiv conducta de aducțiune avariată care a împiedicat umplerea bazinului de apă curată. „Chiar dacă cu restricții, acel bazin ar fi putut asigura, teoretic, consumul populației pentru cel puțin 12 ore, dar în această situație specialiștii noștri au evaluat că puteam vorbi chiar de 3-4 zile în care am fi putut să gestionăm criza și să ne folosim de rezervă, astfel încât oamenii să nu fie afectați. Noi nu am fost informați că exista acea defecțiune, iar bazinul era gol”, a conchis reprezentanta ANAR.