Alegeri în Capitală, sub semnul frustrării: ce spun bucureștenii despre candidați și partide

Rezultatele sondajelor și campania din Capitală ridică semne de întrebare între alegători. În mai multe discuții de pe platforma Reddit, bucureștenii se contrazic cu privire la cea mai bună variantă pentru Primăria Capitalei, de la un vot util pentru un candidat de dreapta, până la un vot împotriva partidelor mari PSD și PNL.

O declarație recentă a șefului PSD, Sorin Grindeanu, a pornit ample dezbateri pe platforma Reddit, internauții punând sub semnul întrebării susținerea liderului de partid pentru candidatul său.

Intențiile PSD, dezbătute de internauți

Sorin Grindeanu: „Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă"

Afirmația recentă a lui Sorin Grindeanu, care a indicat că reprezentantul USR, Cătălin Drulă, este „adevăratul dușman al bucureștenilor”, pare că produce un efect invers față de cel dorit.

„I-a câștigat voturi”, este concluzia unui internaut. Alții indică și că miza ar fi de fapt scăderea procentelor lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL: „Nu e asta ntentia. Pur si simplu Drula sta mai bine in sondaje decât o prezinta ei. E o declaratie de frica”, „Plot twist. Grindeanu a facut declaratia asta ca sa il ajute pe Baluta. Votantii de dreapta care oricum nu ar merge spre PSD inca analizeaza daca merg cu Ciucu sau Drula. Cam ciudat ca iese in fata chiar in ziua in care isi anunta suportul Vlad Gheorghe pentru Ciucu nu?”; „Declarația asta ii aduce lui Drulă mai multe voturi decât primește Ciucu de la Vlad Gheorghe”.

Votul util de dreapta

„Deci e ireal. Ajungem pe mâna unui interlop sau a unui extremist cu capu'. Totul din cauza acestui sistem infect într-un singur tur. Și a unor candidați care se cred în cu totul alt film”, spune un internaut într-o altă discuție începută pe Reddit, criticând atât candidatura USR, cât și pe cea venită din partea PNL și pe cea a Anei Ciceală, care împart voturile alegătorilor de dreapta.

Structura electoratului din București pornește dezbateri cu privire la capitalul pe care îl au de fapt PSD și AUR aici:

„Discutam cu un bucureștean că ei nu îs că provincia să voteze că ploșnițele PSD/AUR. I-am explicat că Piedone și Negoiță au dinastie în București deja. Sondajul asta îmi arată exact cum gândesc Bucureștenii, 50% sunt clar pro furt anti UE”, spune un alt internaut.

Un altul subliniază rezultatul ultimelor alegeri în Capitală, sugerând că transferul voturilor ar fi trebuit să dea un alt tablou electoral. „Cum poate Alexandreasca și Băluță să fie pe primele locuri când în 2024 Nicușor dan a luat aproape 50% singur, iar Firea 22% - exact cam câți oameni votează Alexandreasca/Băluță. Mi-e greu să cred că votanții Nicușor se duc majoritar la Ciucu, având în vedere că ăștia doi nu se aveau bine și Nicușor l-a acuzat indirect pe Ciucu că e susținut și el de mafia imobiliară”.

Interesele de partid

În cadrul discuției de pe platformă este lansată și o ipoteză diferită, care face referire la potențialul viitorului primar al Capitalei:

„Sunt votant USR, dar nu m-ar deranja să se retraga Drula, sondajele arată clar că nu au sanse, deci daca nu se retrage el sau Ciceala, vor fi principalii vinovati pentru că iese PSD și AUR. Ei nu pot zice ăsta e rolul meu ca partid, sa încerc să câștig puterea, eu cred că trebuie să te uiți și puțin la ce se întamplă în urma acțiunilor tale, altfel inseamnă că ești doar pentru tine. Pe de altă parte, nu cred ca i-ar deranja așa de mult să iasă altul, altcineva în afară de Ciucu, sperând ca peste 4 ani sunt șanse mai mari să îl dea jos. Dacă ar câștiga Ciucu, cred ca le-ar fi mai greu peste 4 ani. Veșnicele interese de partide, USR nu se comporta deloc diferit”.

Un alt internaut afirmă că va vota USR, din cauză că liberalii au susținut alegerile locale într-un singur tur. „M-am decis sa nu mai votez "util", adică PNL în loc de USR pe argumentul că orice dar sa nu iasă AUR, când PNL nu e in stare să voteze util pt a avea turul 2. Am ajuns la concluzia că PNL e PSD 2.0 și nu voi mai vota cu ei cel puțin o perioada”, spune acesta.