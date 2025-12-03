Sondaj CURS: Daniel Băluță conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Ciucu și Drulă, aproape la egalitate

Daniel Băluță (PSD) conduce în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei, urmat la mică de distanță de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), potrivit unui sondaj realizat de CURS.

Potrivit cercetării sociologice, 36% din cei intervievaţi spun că sunt „foarte siguri” că vor merge la urne, iar încă 16% declară că sunt „siguri” că vor participa. „Aceste niveluri sugerează o prezență la urne peste media obișnuită pentru alegeri parțiale, cu un electorat mobilizat și polarizat”, indică autorii studiului.

În ceea ce privește opțiunile electorale, datele arată o concentrare clară a primilor patru candidați, care cumulează împreună peste 85% din intențiile de vot:

· Daniel Băluță (PSD) – 26%

· Ciprian Ciucu (PNL) – 23%

· Cătălin Drulă (USR) – 22%

· Anca Alexandrescu (independentă) – 17%.

„Structura aceasta arată o competiție fragmentată între trei partide mari și o candidatură independentă asociată politic, ceea ce poate conduce la redistribuiri rapide ale votului în ultimele zile de campanie.

Per ansamblu, sondajul surprinde un electorat bucureștean activ, cu intenție de participare considerabilă și cu o competiție extrem de apropiată în top 3 candidați. În contextul perioadei scurte rămase până la ziua votului, aceste date arată un final de campanie deschis, în care mobilizarea poate produce diferențe semnificative”, menționează autorii cercetării sociologice.

Institutul de sondare CURS este deținut de fostul jurnalist Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Alegerile pentru funcția de primar general vor avea loc duminică, 7 decembrie.

Cifre total diferite sunt oferite de cercetarea sociologică AtlasIntel, realizată între 27 și 30 noiembrie, care conturează o imagine contrastantă pentru candidata susținută de AUR, care reușește să mobilizeze un electorat extrem de loial, dar în același timp stârnește cel mai ridicat nivel de respingere din Capitală.

Astfel, pentru prima dată, în sondajul AtlasIntel, Anca Alexandrescu apare practic la egalitate cu Daniel Băluță: 23,3% - Băluță, 23,2% - Alexandrescu.