Congres AUR la Alba Iulia, de Sf. Andrei. George Simion, singurul candidat pentru funcția de președinte

Congresul Național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) se va desfășura, duminică, la Alba Iulia, președintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la șefia formațiunii.

Pe 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului la Alba Iulia.

George Simion este singurul candidat care s-a înscris în cursa pentru președinția partidului, ceea ce face ca alegerea sa să fie doar o formalitate.

În urma procesului intern de vot desfăşurat în perioada 24 - 27 noiembrie, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, prin intermediul platformei electronice a partidului.

În aceeaşi perioadă au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului. Aceştia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu.

În cursa pentru şefia CNC al AUR s-au mai înscris Gheorghe Piperea şi Sorin Muncaciu.

Pentru a se înscrie în competiţia internă, fiecare dintre candidaţii la o funcţie de conducere (preşedinte al partidului şi pentru celelalte organe de conducere) are cel puţin 100 de susţinători, la care se adaugă alţi 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.