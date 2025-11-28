Ionuț Moșteanu și-a depus vineri, 28 noiembrie, demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

UPDATE 12.20 Premierul Ilie Bolojan: „Îi mulțumesc pentru activitatea depusă”

„Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a transmis prim-ministrul.

UPDATE 12.15 Dominic Fritz: „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu”

Una dintre primele reacții a venit de la președintele USR Dominic Fritz:

„Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale. A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui. Îl știu pe Ionuț. Am trecut prin bune și grele. Este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună. USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere și sigure”, a scris liderul USR pe Facebook.

Știrea inițială

Moșteanu și-a anunțat demisia pe Facebook.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare”, a scris Mosteanu pe rețeaua socială.

Ministrul demisionar a adăugat:

„Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește.Și un gând despre viitor - România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum. Dumnezeu să ocrotească România!”

Mai mulți membri ai conducerii USR ceruseră anterior retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, un vot în acest sens urmând să fie dat în ședința de Birou Național a partidului, vineri, 28 noiembrie, de la 12.00, potrivit surselor „Adevărul”.

Scandalul din jurul CV-ului ministrului Apărării

Joi, 27 noiembrie, Ionuț Moșteanu a postat pe Facebook diploma de licență pe care susține că a obținut-o în septembrie 2015, la Universitatea Bioterra, dar pe care a ridicat-o abia în 2018. Documentul arată că a finalizat specializarea „Inginerie Managerială”, cu durata studiilor de 5 ani, într-un interval universitar cuprins între 1995 și 1999.

Potrivit Universității Bioterra, Moșteanu ar fi absolvit anii III și IV în același an universitar, între 1997 și 1998, în cadrul Facultății de Inginerie și Management Agroturistic, iar cursurile le-a început cu un an mai devreme. În plus, ministrul susține că a greșit atunci când, într-un CV mai vechi, a trecut că ar fi absolvit studiile la Universitatea Athenaeum, nu la Bioterra. Informația apărea însă în CV-ul său în perioada în care ministrul obținea primele funcții publice – consilier al ministrului Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.