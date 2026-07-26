 Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE. Bolojan, prima reacție după a treia dronă neutralizată în trei zile | adevarul.ro
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Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE. Bolojan, prima reacție după a treia dronă neutralizată în trei zile

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Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe ale României, după ce o nouă dronă de atac rusească a fost doborâtă duminică dimineață de un F-16 românesc în zona Sulina-Chilia. Măsura vine pe fondul escaladării la granița estică a NATO, aceasta fiind a treia zi consecutivă în care piloții români de F16 neutralizează drone rusești care au intrat neautorizat în spațiul aerian național.

Oana Țoiu, atitudine fermă FOTO Adevărul
Oana Țoiu, atitudine fermă FOTO Adevărul

Protestul diplomatic oficial al României se va baza pe ancheta derulată de Parchetul General, care a confirmat deja că drona doborâtă vineri este de tip Shahed, model folosit de Moscova în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

După aceste încălcări repetate, Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a subliniat Oana Țoiu într-un mesaj postat pe X duminică.

Ministrul a felicitat piloții români și echipele de la sol pentru eficiența misiunii de interceptare și a confirmat că ancheta derulată de Parchetul General a identificat deja drona doborâtă vineri ca fiind de tip Shahed, model utilizat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ilie Bolojan: „Un răspuns necesar în fața oricăror amenințări”

O primă reacție a avut și premierul Ilie Bolojan, care a reamintit că Rusia este sursa acestor provocări la graniță.

Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim. Le mulțumesc piloților și militarilor români și aliați implicați. Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bilanț fără precedent pe flancul estic

Incidentul de duminică marchează un record al intervențiilor aeriene de la începutul războiului din Ucraina: trei drone rusești au fost doborâte în trei zile consecutive de avioanele F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, toate fiind detectate la timp de sistemele radar și neutralizate în condiții de siguranță deasupra Mării Negre.

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