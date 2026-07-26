A treia dronă neutralizată a fost doborâtă în cinci minute. Ministrul Miruță: „Aceste provocări trebuie să înceteze”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat că „o altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români”, aceasta fiind a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.

„Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate. Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României”, a afirmat Radu Miruță.

Potrivit ministrului Apărării, drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.

„Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români. Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol. Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze”, a conchis Radu Miruță.

Mesajul ministrului vine după ce un nou incident aerian grav a avut loc duminică dimineață la granița estică a României. Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât, la ora 10:13, o dronă care survola neautorizat apele teritoriale ale țării noastre, în zona Sulina–Chilia.

Aceasta este a treia zi consecutivă când militarii români doboară o dronă intrată în spațiul românesc, după ce, sâmbătă, un F-16 românesc a interceptat și a doborât drona la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării. Un mesaj RO-ALERT a fost emis pentru populația din județul Tulcea.

De asemenea, vineri, militarii români au înregistrat o premieră operațională, după ce au doborât prima dronă militară care a pătruns adânc în spațiul aerian al țării.