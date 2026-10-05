 Victor Ponta evaluează șansele Gvernului Luca Niculescu de a trece de Parlament: „Nu PSD-ul va fi problema” | adevarul.ro
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Victor Ponta evaluează șansele Gvernului Luca Niculescu de a trece de Parlament: „Nu PSD-ul va fi problema”

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Victor Ponta a comentat desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Fostul premier a apreciat profilul profesional al acestuia, dar a avertizat că adevărata provocare va fi obținerea susținerii politice necesare pentru viitorul Executiv.

Ponta a vorbit despre șansele lui Niculescu de a trece de Parlament
Ponta a vorbit despre șansele lui Niculescu de a trece de Parlament Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ponta a spus, în emisiunea „News Pass” de la postul B1 TV, că Luca Niculescu este un om „onest” și „profesionist” și și-a exprimat speranța că va fi „sprijinit” în efortul de a forma un guvern și de a promova proiectele importante aflate pe agenda publică.

Fostul premier a remarcat că desemnarea unui candidat independent reprezintă și un semnal pentru partidele parlamentare, pe care l-a descris drept „eșecul PSD, PNL, UDMR, USR”, în condițiile în care niciuna dintre formațiuni nu a reușit să impună propriul candidat la Palatul Victoria.

Potrivit lui Victor Ponta, Luca Niculescu nu este genul de politician dispus să accepte presiuni pentru numiri în funcții, motiv pentru care, în opinia sa, va avea „o viață destul de grea cu partidele”.

„Dacă PNL-ul va face gestul normal și va vota guvernul Luca Niculescu, sunt șanse să trecem iarna”

Fostul premier s-a referit și la șansele viitorului cabinet de a trece de Parlament:

„Nu PSD-ul va fi problema pentru Luca Niculescu. Eu cred că PNL-ul este problema pentru Luca Niculescu și, de fapt, nu e PNL-ul, că eu sunt convins, îl cunosc pe domnul Bolojan, sunt convins că vrea să plece de la Palatul Victoria. Își dă seama că poziția în care stă îi face rău și lui, ca persoană. Problema e cum scapă de useriști, că USR-iștii nu vor să plece de la guvernare. Dacă se votează guvernul Luca Niculescu, înseamnă că pleacă useriștii. Dacă PNL-ul va face gestul normal și va vota guvernul Luca Niculescu, sunt șanse să trecem iarna”.

„O să dea toată lumea în el”

Ponta a atras atenția și asupra variantei unui Cabinet alcătuit exclusiv din tehnocrați:

„Dacă Luca Niculescu va face un guvern numai și numai de tehnocrați, atunci, da, se va spăla toată lumea pe mâini. O să dea toată lumea în el și cu asta, basta”.

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