 Băsescu: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele”. Fostul președinte critică achizițiile Armatei | adevarul.ro
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Băsescu: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele”. Fostul președinte critică achizițiile Armatei

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Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, sâmbătă seară, atât intervențiile Armatei Române împotriva dronelor care au pătruns în spațiul aerian național, cât și riscurile generate de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune și blocajul politic de la București.

Băsescu a explicat de ce problema guvernării trebuie rezolvată rapid. FOTO Inquam Photos
Băsescu a explicat de ce problema guvernării trebuie rezolvată rapid. FOTO Inquam Photos

Referindu-se la cele două drone doborâte de avioane F-16 în județele Buzău și Tulcea, Băsescu a apreciat, la România TV, reacția armatei, dar a atras atenția asupra costurilor unor astfel de operațiuni.

„Mă uitam la entuziasmul doborârii celor două drone. Semnalul e bun, dar, sub semnul întrebării, o discuție legată de preț. Sigur, nu poți să faci o practică din a lovi cu o rachetă o dronă. Dar ce te faci dacă o dronă cade peste o școală sau peste o rafinărie?”, se întreabă fostul șef al statului.

În contextul războiului din Ucraina, Băsescu consideră că planurile de înzestrare ale armatei trebuie adaptate noilor realități de pe câmpul de luptă.

„Trebuie ajustate comenzile pe SAFE. S-au lansat niște comenzi ciudate având în vedere evoluția războiului din Ucraina. Pentru ce să cumperi un tanc german sau american când ajunge o dronă să ți-l facă praf?”, a afirmat fostul președinte.

Apel la negocieri cu Ucraina pe tema infrastructurii energetice

Traian Băsescu a comentat și efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiune, pe fondul temerilor privind aprovizionarea cu carburanți și posibile creșteri de prețuri.

Băsescu a susținut că România ar trebui să poarte discuții directe cu autoritățile de la Kiev pentru protejarea intereselor economice naționale.

„Trebuie negociat cu ucrainenii să fie foarte atenți, să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”, a declarat fostul președinte.

Critici privind întârzierea formării noului Guvern

Traian Băsescu a criticat și întârzierea desemnării unui nou prim-ministru, afirmând că România nu își poate permite să funcționeze o perioadă îndelungată cu un executiv interimar.

„Sincer, eu nu am o explicație. De aceea și în ieșirile publice am solicitat de câteva ori să se facă a doua numire care să ajungă în Parlament, pentru a se crea condiții eventual și pentru alte soluții decât cele pentru care nu se găsește majoritate. Adică soluția alegerilor anticipate”, a spus fostul președinte.

Fostul șef al statului a explicat de ce problema guvernării trebuie să fie rezolvată rapid.

„Nu putem sta până în 2028, în toamnă, cu un guvern interimar. Trebuie rezolvată problema Guvernului cât se poate de repede”, a afirmat Băsescu.

În opinia sa, președintele Nicușor Dan ar trebui să aleagă unul dintre candidații propuși de principalele partide.

„Avem două partide care au avut opțiuni. PNL-ul a spus Siegfried Mureșan, PSD-ul a spus Sorin Grindeanu. Președintele trebuie să aleagă una din aceste două opțiuni și să desemneze un prim-ministru care să formeze un Guvern”, a declarat fostul președinte.

„România nu e Belgia”

Băsescu a avertizat că România nu se află în situația unor state care își permit perioade lungi fără guvern cu puteri depline.

„România nu e Belgia. În Belgia stau câte o sută de zile, două sute de zile fără Guvern, negociază, numai că Belgia merge singură. La noi, fără Guvern nu poți să înaintezi prea mult”, a spus acesta.

Fostul președinte a invocat printre prioritățile care necesită un executiv funcțional implementarea programului SAFE, derularea PNRR, gestionarea efectelor secetei și inundațiilor, precum și elaborarea noii legi a salarizării.

„Guvernul trebuie să fie în activitate, în plină activitate. Au fost inundații catastrofale. Cine a mișcat un deget de la Guvern? (…) Este urgența zero să avem Guvern. Mai ales că discutăm legea salarizării și noi nu avem Guvern”, a conchis Traian Băsescu.

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