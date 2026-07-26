 O nouă dronă doborâtă duminică dimineață de un F-16 deasupra Mării Negre. Nicușor Dan: „Inadmisibil și intolerabil” | adevarul.ro
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O nouă dronă doborâtă duminică dimineață de un F-16 deasupra Mării Negre. Nicușor Dan: „Inadmisibil și intolerabil”

Război în Ucraina
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Un nou incident aerian grav a avut loc duminică dimineață la granița estică a României. Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât, la ora 10:13, o dronă care survola neautorizat apele teritoriale ale țării noastre, în zona Sulina–Chilia, a anunțat președintele Nicușor Dan. O alertă a fost emisă în județul Tulcea din cauza riscului de cădere a unor fragmente de drone din spațiul aerian.

ro alert
Drona a fost doborâtă în 5 minute de un F16 FOTO Șeful Statului Major / Facebook

UPDATE 11.40 Bolojan condamnă încălcarea spațiului aerian 

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că reacția României și a aliaților este una fermă în fața provocărilor rusești.

„Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim. Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani”, a transmis Bolojan.

UPDATE 11.30 - MApN: 33 de drone au pătruns în România de la începutul războiului 

Ministerul Apărării a precizat duminică, 26 iulie, că au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România de la începutul războiului declanșat de Rusia.

De asemenea, în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național (ultima pe 26 iulie 2026); iar în circa 50 de situații au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României.

Doar anul acesta au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România; în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită și în 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național (26 iulie 2026).

MApN amintește totodată că în 3 situații drone care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ultima fiind astăzi, 26 iulie.

În 16 situații au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României, au mai precizat reprezentanții MApN.

Nicușor Dan: Este inadmisibil și intolerabil 

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri, a transmis Nicușor Dan pe X. 

Ministrul Miruță: „A intrat la ora 10:08 și a fost neutralizată în 5 minute. Provocările trebuie să înceteze”

Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a oferit o cronologie a incidentului, arătând eficiența sistemelor de radar și a intervenției de duminică dimineață. 

O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre. Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români. Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol. Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”, a declarat Radu Miruță. 

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MApN: Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre 

Ministerul Apărării Naționale a menționat că drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre:

Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc! În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre”, a transmis MApN.

O reacție a venit și din partea conducerii Armatei. Generalul din fruntea Statului Major al Apărării a subliniat că militarii români au intervenit prompt pentru neutralizarea amenințării din spațiul aerian național și a transmis un mesaj de mulțumire echipajelor de zbor:

Astăzi, piloții Forțelor Aeriene Române au intervenit din nou pentru apărarea spațiului aerian național. O dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă de o aeronavă F-16 deasupra Mării Negre, în limita apelor teritoriale ale României. Este a treia dronă doborâtă în ultimele trei zile. Pentru noi, fiecare astfel de misiune are un singur obiectiv: siguranța cetățenilor României. Le mulțumesc piloților și tuturor militarilor implicați pentru modul în care își îndeplinesc misiunea, cu profesionalism și responsabilitate”, a transmis Șeful Statului Major al Apărării.

Adrian Cioroianu: E o provocare, nu un accident

În prima zi ne-am gândit că e o dronă rătăcită. Dar pare a fi o provocare acum. E o poveste nesustenabilă pe termen lung. Dincolo de fermitatea pe care o arătăm, în raportul cost-cheltuieli avantaj are cine lansează drone ieftine. Și e mult mai scump să ridicăm avioane. Trebuie să semnalăm la nivelul NATO și în relația directă cu Rusia acest comportament intolerabil. E puțin probabil ca 3 zile la rând, în cursul dimineții, să ne trezim cu astfel de surprize. Această succesiune de fapte și cronologia evenimentelor arată că nu e un accident, e o provocare”, a atras atenția fostul ministru al Afacerilor Externe Adrian Cioroianu la Digi 24. 

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„În urmă cu câteva minute a fost emis un mesaj Ro-Alert pe zona de nord a județului Tulcea”, au transmis reprezentanții ISU Delta Tulcea, citați de presa locală.

În urmă cu doar o zi, aviația militară română a doborât o dronă intrată ilegal în spațiul aerian al României, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore.

Sâmbătă dimineață, un F-16 românesc a interceptat și a doborât drona la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării. Un mesaj RO-ALERT a fost emis pentru populația din județul Tulcea.

De asemenea, vineri, militarii români au înregistrat o premieră operațională, după ce au doborât prima dronă militară care a pătruns adânc în spațiul aerian al țării.

Aparatul de zbor, suspectat a fi de tip Shahed, de origine rusească, a fost interceptat și distrus de un avion F-16 în județul Buzău, după ce a traversat patru județe și a declanșat mai multe alerte RO-Alert.

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