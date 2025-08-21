22 august: 135 de ani de la moartea scriitorului Vasile Alecsandri, autorul „Horei Unirii”

La data de 22 august 1890 s-a stins din viață marele scriitor Vasile Alecsandri. În aceeași, în anul 1917 a murit Ecaterina Teodoroiu, eroină română din Primul Război Mondial, iar în 1995 s-a născut celebra cântăreață Dua Lipa.

1456: Începutul celei de-a doua domnii a lui Vlad Țepeș

Pe 22 august 1456, Vlad Țepeș, cunoscut și sub numele de Vlad Drăculea, a început cea de-a doua domnie în Țara Românească, după înfrângerea și uciderea lui Vladislav al II-lea. Această domnie a fost marcată de măsuri drastice împotriva dușmanilor interni și externi, consolidându-și reputația ca unul dintre cei mai temuți conducători ai vremii.

Vlad Țepeș este cunoscut și pentru stilul său autoritar și metodele sale severe de aplicare a legii, inclusiv prin folosirea torturii pentru a menține ordinea și controlul în țară.

Vlad Țepeș, născut în noiembrie/decembrie 1431 a domnit în Țara Românească în anii 1448, 1456-1462 și 1476. A decedat în decembrie 1476.

1785: Abolirea iobăgiei în Transilvania

Un moment important în istoria socială a Transilvaniei a fost marcat pe 22 august 1785, când Iosif al II-lea a emis patenta de abolire a iobăgiei în Transilvania. Această reformă a avut un impact profund asupra structurilor sociale și economice ale regiunii, îmbunătățind condițiile de trai ale iobagilor și contribuind la modernizarea societății transilvănene.

Concret, prin promulgarea patentei lui Joseph al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană 1765-1790, de „desfiinţare a iobăgiei în Transilvania”, li se recunoştea ţăranilor dreptul de strămutare şi se interzicea alungarea lor de pe moşie fără un motiv legal.

1802: S-a născut Ecaterina Varga, numită și „Doamna Moților”

Ecaterina Varga, cunoscută și sub numele de „Doamna Moților”, a fost o activă luptătoare pentru drepturile românilor iobagi din Munții Apuseni între anii 1840-1847. Prin petiții adresate autorităților habsburgice și memorii prezentate personal la Curtea de la Viena, ea a cerut înlăturarea abuzurilor comise de autorități.

Datorită ignorării cererilor sale, Varga a încurajat populația locală să se opună deschis autorităților. Ca urmare, a fost urmărită și prinsă, trădată de Andrei Șaguna, vicar episcopal, în 17 ianuarie 1847, la Bucium Poieni. A fost închisă fără judecată la Aiud și Alba Iulia între 1847-1851 și condamnată ulterior la încă trei luni de închisoare în 1851. După ispășirea pedepsei, a fost exilată în satul său natal, Hălmeag, unde a trăit până la moartea sa, survenită probabil după 1852.

1846: SUA au anexat New Mexico

New Mexico, numele oficial: State of New Mexico este unul din cele 50 de state componente ale Statelor Unite ale Americii situat în partea de sud-vest al acestora. De-a lungul istoriei sale relativ lungi a fost ocupat de populații ale amerindienilor (nativilor americani) din diferite triburi, devenind mult mai recent parte a Imperiului Spaniei sub numele de viceregatul Noii Spanii, apoi o provincie a Mexicului, apoi un teritoriu organizat al Statelor Unite, pentru ca la 6 ianuarie 1912 să devină cel de-al 47-lea stat al Uniunii, cu doar 41 de zile înainte ca Arizona să devină cel de-al 48-lea stat al Uniunii.

1864: Semnarea Primei Convenții de la Geneva

Pe 22 august 1864, a fost semnată Prima Convenție de la Geneva de către douăsprezece țări europene, stabilind fundațiile pentru Comitetul Internațional al Crucii Roșii.

Această convenție a fost esențială în dezvoltarea standardelor internaționale pentru tratamentul rănilor de război și pentru protecția victimelor conflictelor armate. A fost înființată Crucea Roșie.

Adoptată în 1864, Convenția de la Geneva fost actualizată semnificativ în 1906, 1929 și 1949.

1884: S-a născut Panait Istrati, scriitor român

Panait Istrati, pe numele său real Gherasim Istrate, s-a născut pe 10 august 1884, la Brăila, fiind fiul Joiţei Istrate și al unui contrabandist grec. Viața lui a fost marcată de aventură și neliniște. În tinerețe a avut numeroase slujbe: ucenic la plăcintărie, muncitor în docuri, mecanic, portar, lăcătuș, dar și-a dorit mereu mai mult, așa că a pornit în lume.

În 1907 a încercat să ajungă clandestin în Franța și a hoinărit prin Napoli, Damasc, Cairo, Paris și Lausanne. Suferind de tuberculoză, a fost internat la un sanatoriu elvețian, unde un prieten l-a îndemnat să citească scrierile lui Romain Rolland. Fascinat, Istrati i-a scris celebrului autor francez o scrisoare emoționantă: „Un om în pragul morţii vă roagă să-i ascultaţi spovedania”. Mesajul nu i-a ajuns însă destinatarului.

Ajuns la Nisa, lipsit de resurse și singur, Istrati a încercat să-și pună capăt vieții în ianuarie 1921. În buzunarul său au fost găsite două texte: scrisoarea către Rolland și confesiunea „Ultime cuvinte”. Publicate de un jurnalist francez, acestea au ajuns în cele din urmă la Romain Rolland, care i-a răspuns și l-a încurajat să scrie.

Astfel, în 1922, Panait Istrati și-a publicat primele povestiri în limba franceză. Printre ele se numără și „Chira Chiralina”, apărută în revista „Europe”, cu o prefață semnată chiar de Rolland, începutul unei cariere literare ce avea să-i aducă renumele de „Gorki al Balcanilor”.

1890: A murit Vasile Alecsandri, scriitor și politician român

Vasile Alecsandri, una dintre cele mai importante figuri ale culturii române, s-a născut la 21 iulie 1821, la Bacău, într-o familie de boieri moldoveni. A fost poet, dramaturg, om politic și diplomat, fiind considerat unul dintre „părinții literaturii române moderne”.

A urmat studiile la Iași, apoi în Franța, unde a intrat în contact cu ideile romantismului european. Întors în țară, s-a implicat în mișcările revoluționare de la 1848, redactând documente și manifeste, printre care „Proclamația de la Iași”. Tot el a fost unul dintre artizanii Unirii Principatelor, alături de Mihail Kogălniceanu și Costache Negri, susținând cu ardoare cauza națională.

Ca scriitor, Alecsandri a rămas în istorie prin pasteluri, comedii, drame istorice și prin culegerea de „Doine și lăcrimioare”, care au pus în valoare bogăția folclorului românesc. Poezii precum „Hora Unirii” au devenit simboluri naționale, iar piesele sale de teatru au contribuit la afirmarea unei scene românești moderne.

Pe plan diplomatic, a reprezentat România în capitalele europene, pledând pentru recunoașterea statului român după Unirea din 1859. A fost un adevărat ambasador cultural și politic al țării.

Vasile Alecsandri a murit la 22 august 1890, la conacul său din Mircești, lăsând în urmă o operă care a inspirat generații și o moștenire fundamentală pentru identitatea culturală și națională a românilor.

1917: A murit Ecaterina Teodoroiu, eroină română din Primul Război Mondial

Ecaterina Teodoroiu (Cătălina Vasile Toderoiu) s-a născut pe 14 ianuarie 1894 într-o familie numeroasă de ţărani, în Vădeni, Târgu-Jiu. Iar odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, Cătălina Teodoroiu aşa a intrat în corpul de cercetaşi ”Domnul Tudor” şi mai apoi în cel de infirmiere la spitalul din Târgul Jiu. Fratele Cătălinei, Nicolae lupta pe front. În 1916, chiar la începutul războiului, Nicolae moare pe front. Cătălina îi i-a locul şi devine soldat. S-a remarcat în bătăliile de la Jiu şi Filiaşi. Era descrisă ca un soldat viteaz şi priceput.

La Filiaşi a fost rănită la ambele picioare. A primit de la regele Ferdinand I, personal, decorația „Virtutea militară” fiind avansată la gradul de sublocotenent. A primit chiar comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie din Lupeni. A devenit un comandat foarte respectat, sufletist şi dedicat.

În fruntea soldaţilor a căzut eroic în seara zilei de 22 august 1917 în bătălia de la Mărăşeşti. A fost împuşcată în piept, în fruntea trupei. După război a fost declarată eroină a României Mari.

1941: Ion Antonescu a fost numit mareșal

Ion Antonescu rămâne una dintre personalitățile cele mai controversate ale istoriei noastre. În vreme ce unii istorici îl acuză de faptul că a avut o politică antisemită și că s-a aliat cu Hitler, alții spun că reîntregirea teritorială la granița est s-a datorat în mare măsură lui Ion Antonescu.

Conducător al statului român în perioada 6 septembrie 1940 – 23 august 1944, Ion Antonescu a fost apreciat şi denigrat în aceeași măsură atât în epoca sa cât și în zilele noastre.

1944: A murit căpitanul Alexandru Șerbănescu

Căpitanul Alexandru Şerbănescu, unul dintre eroii aviaţiei române, s-a născut pe 17 mai 1912, în comuna Coloneşti, judeţul Olt. A intrat în legendă prin cele 55 de victorii aeriene obținute în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial şi prin sacrificiul său pe câmpul de luptă.

La începutul anului 1944 a fost numit la comanda Grupului 9 Vânătoare, unitate care s-a remarcat prin curaj şi disciplină, deşi era tot mai slăbită din cauza pierderilor şi a dotării tehnice modeste. În august 1944, aviaţia americană a lansat atacuri masive asupra rafinăriilor de la Ploieşti şi Câmpina, lovind inclusiv cartierele de locuinţe din zonă.

Pe 18 august, în faţa unei formaţii uriaşe de aproape 900 de avioane inamice, Şerbănescu a decolat împreună cu cei 12 piloţi ai săi. Înfruntând forţe copleşitoare, a fost doborât în zona Ruşavăţ – Buzău, căzând la datorie.

Pe 22 august 1944, a fost înmormântat cu onoruri militare, la ceremonie participând atât reprezentanţi ai aviaţiei române, cât şi germane. Numele său a rămas simbol al curajului şi al sacrificiului suprem pentru patrie.

1985: A murit Octavian Cotescu, actor român

Octavian Cotescu, unul dintre cei mai apreciați actori români, s-a născut pe 14 februarie 1931 la Dorohoi, într-o familie modestă. A copilărit la Iași, unde a fost coleg de bancă cu viitorul actor Petre Gheorghiu.

La 20 de ani, în 1951, și-a făcut debutul pe scenă, iar mai târziu a colaborat strâns cu Lucia Sturdza Bulandra, devenind o prezență constantă în spectacole de teatru, producții radiofonice și de televiziune.

În cinematografie a debutat în 1961, în filmul „Portretul unui necunoscut”, și de atunci a jucat în peste 50 de pelicule. Publicul l-a iubit pentru rolurile sale pline de farmec și umor, printre care „Păcală”, „Toamna bobocilor” sau „Iarna bobocilor”. Unul dintre cele mai îndrăgite roluri rămâne cel al lui „Costel” din serialul „Iubirea e lucru mare”, unde a jucat alături de Coca Andronescu.

Viața personală a fost marcată de o frumoasă poveste de dragoste cu actrița Valeria Seciu, pe care a cunoscut-o la IATC. Cei doi s-au căsătorit în 1964 și au avut împreună un fiu, Alexandru.

Moartea sa prematură, în 1985, în urma unui accident vascular cerebral, a șocat lumea artistică românească. Rămasă văduvă la doar 46 de ani, Valeria Seciu nu s-a mai recăsătorit, dedicându-se în întregime scenei. Octavian Cotescu a rămas în memoria publicului drept un artist de neînlocuit, cu o carieră impresionantă și un farmec aparte.

1989: A fost descoperit primul inel al lui Neptun

Neptun este a opta planeta de la Soare din sistemul solar. Numită după zeul roman al mării, Neptun, este a patra planetă după diametru și a treia după masă.

Neptun are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Pământului și puțin mai mare decât masa lui Uranus, care este de 15 ori mai greu decât Pământul, dar nu la fel de dens.

1991: S-a născut Irina Rimes, cântăreață din Republica Moldova

Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Irra, însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa „Visele”, care a ocupat locul 1 în clasamentele radio din România.

Aceasta a fost urmată de alte hituri precum „Ce s-a întâmplat cu noi”, „Bolnavi amândoi”, „Nu știi tu să fii bărbat” sau „POEM”, care au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 450 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Ea a lansat patru albume de studio în calitate de cântăreață: Despre el (2017), Cosmos (2018), Pastila (2020) și Acasă (2022), dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Inna, Alina Eremia, Raluka sau Antonia.

1995: S-a născut Dua Lipa, cântăreață britanică

Dua Lipa este o cântăreață britanico-albaneză. În 2015, Lipa a semnat cu Warner Music Group și a lansat primul său single. În decembrie 2016, un documentar despre Lipa a fost comandat de revista The Fader, intitulată See in Blue.

În ianuarie 2017, Dua a câștigat premiul EBBA Public Choice Award. Albumul său a debutat pe data de 2 iunie 2017. Albumul a înregistrat 7 melodii, dintre care două UK top-10 singles „Be The One” și „IDGAF” și UK number-one single „New Rules”. În 2018 Lipa a câștigat 2 premii pentru Artistul Britanic Feminin Solist și British Breakthrough Act.

De la lansarea single-ului său New Rules în 2017, cântăreața britanico-albaneză a lansat un club de carte, un buletin de lifestyle și un festival internațional de muzică în Pristina, Kosovo.

Câștigătoare a trei premii GRAMMY și șapte premii BRIT, a lansat recent albumul „Radical Optimism”, care include 11 piese, printre care „Illusion”, „Training Season” și „Houdini”.