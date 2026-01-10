Video Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri

Președintele Donald Trump a citit vineri, 9 ianuarie, cu voce tare un bilet primit de la secretarul de stat Marco Rubio, în timpul unei întâlniri cu directori din industria petrolieră.

Trump se afla în mijlocul unui promisiuni privind „un randament foarte bun” pentru directorii de la Chevron, ConocoPhillips, Exxon, Halliburton, Valero și Marathon, în schimbul unei investiții de 100 de miliarde de dolari în reconstrucția sectorului energetic al Venezuelei, când a fost brusc distras de o bucată de hârtie primită de la Rubio.

„O să vă meargă tuturor foarte bine, Marco tocmai mi-a dat un bilețel. «Întoarce-te la Chevron, vor să discute ceva»”, a citit Trump, întorcându-se către vicepreședintele Chevron, Mark Nelson, scrie The New Republic.

„Te rog, merg înapoi la Chevron, Mark.”

Rubio a părut vizibil stânjenit, în timp ce Trump l-a bătut pe umăr. „Mulțumesc, Marco”, a spus el.

„A fost vreo întrebare, domnule președinte?”, a întrebat Nelson.

„Da, te rog, Marco, ce spui aici?”, a replicat Trump, examinând din nou bilețelul.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a intervenit rapid: „Mark, dacă ne poți face o actualizare privind operațiunile din teren, aprobările necesare și ce ați putea realiza în următoarele 12–18 luni, să ne oferiți o perspectivă de la fața locului”, a spus el.

Nelson a început apoi să descrie operațiunile Chevron din teren. Chevron este singura companie petrolieră care operează în prezent în Venezuela, ca parte a unui parteneriat cu Petróleos de Venezuela.

Wright a declarat miercuri pentru CNBC că administrația Trump primea „actualizări zilnice” de la Chevron și colabora îndeaproape pentru „a permite acestui model să se extindă și mai mult”.